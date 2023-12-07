В России придумали, как защититься от искусственного интеллекта

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Механизм защиты разработали в Минэкономразвития, нацеленный на страхование рисков при взаимодействии с «цифровыми песочницами»Как сообщает РБК, в министерстве предложили внести соответствующие поправки в закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций».Участников экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций обяжут страховать ответственность за негативные последствия при их использовании. А в случае их наступления, ситуацию будет анализировать специальная комиссия с участием регуляторов. Законопроект был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 4 декабря.