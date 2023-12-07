В России придумали, как защититься от искусственного интеллекта

Артем
ureatyarty5.png

Механизм защиты разработали в Минэкономразвития, нацеленный на страхование рисков при взаимодействии с «цифровыми песочницами»
Как сообщает РБК, в министерстве предложили внести соответствующие поправки в закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций». 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Участников экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций обяжут страховать ответственность за негативные последствия при их использовании. А в случае их наступления, ситуацию будет анализировать специальная комиссия с участием регуляторов. Законопроект был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 4 декабря.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
РБК
Cсылки по теме:
Курьеры стали зарабатывать больше айтишников и банкиров
Искусственный интеллект поможет россиянам в старости
Стали известны цены на Tesla Cybertruck в России
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Samsung обновила древний флагман Galaxy на новую OneUI
Банки начали выпускать улучшенные карты «Мир»
Что происходит с ценами на такси?
В iOS 17 появились новые рингтоны и звуки уведомлений

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

John Doe
+659
John Doe
Боюсь, не поможет. Но все равно лучше, чем ничего.
Сегодня в 09:21
#
kardigan
+3291
kardigan
Рубануть инет и всё..- придётся чайник вручную включать, письма писать и ходить на телеграф эсемесить.
) но по сути эту хренотень остановить будет сложно. Даже твари мошенники творят , что хотят. Вот их пока с их спамом и звонками останавили бы для начала.
Сегодня в 09:58
#
Вася Вотафаков
+5514
Вася Вотафаков
Придумали как защититься??? Состряпав закон??? 🤣🤣🤣 А чё так можно было?
Сегодня в 10:39
#
+252
Gandalf2021
Насмешили так насмешили)) Отмывание госбабок на страхе = это милое дело))))
И на чем только у нас не отмывают… Если когда-нибудь появится настоящий AGI, то он будет очень долго смеяться над приколами 1/8 части суши…
час назад в 14:58
#
Купить рекламу