В России придумали новый способ раздачи интернета

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Учёные из Новосибирского государственного технического университета разработали устройство, способное излучать сигнал Wi-Fi строгой направленности. Это позволяет раздавать интернет не всем находящимся неподалёку устройствам, а только выбранным.



В изобретённой технологии задействована имитационная модель антенных решёток и система MIMO (Multiple Input Multiple Output). Передатчик сигнала, по словам учёных, способен синтезировать виртуальную апертуру антенны (то есть поверхность приёма или передачи электромагнитных волн), которая во много раз превышает её физический размер. К примеру, может быть создан узкий луч антенны при небольших физических размерах, чтобы, выбрать одно устройство в помещении и раздавать сигнал только ему.





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При увеличении антенной решётки можно увеличить площадь для раздачи интернета. Один излучатель способен раздавать Wi-Fi на целой улице, при этом устройства пользователи, находящихся на соседних улицах, не будут видеть эту точку доступа.Это изобретение может найти применение в тех случаях, когда необходимо обеспечить доступом к Wi-Fi конкретного человека и рабочее место максимально безопасно — без возможности подключения к сети с подбором пароля. Его также можно будет использовать когда нужно подключить к незапароленному интернету только участников какого-либо мероприятия и исключить подключение посторонних.