В России приняли закон об обязательной установке RuStore на iPhone и Android-смартфоны

Также запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российского софта и единого магазина приложений.
Кроме того, законопроектом запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российского софта и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление, управление настройками, обеспечение взаимодействия с пользователями, отправку уведомлений, а также ограничивать осуществление платежей при использовании российских приложений.
«Отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств и (или) операционной системы», — сказано в документеФедеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.