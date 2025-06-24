В России приняли закон об обязательной установке RuStore на iPhone и Android-смартфоны





Также запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российского софта и единого магазина приложений. Также запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российского софта и единого магазина приложений. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств и (или) операционной системы», — сказано в документе



Принятый законопроект гласит, что при продаже и использовании отдельных видов технически сложных товаров в России пользователи должны иметь возможность устанавливать и обновлять программы, а также осуществлять платежи через единый магазин приложений — RuStore.Кроме того, законопроектом запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российского софта и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление, управление настройками, обеспечение взаимодействия с пользователями, отправку уведомлений, а также ограничивать осуществление платежей при использовании российских приложений.Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.