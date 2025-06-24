В России приняли закон об обязательной установке RuStore на iPhone и Android-смартфоны

Артем
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Также запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российского софта и единого магазина приложений.

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Принятый законопроект гласит, что при продаже и использовании отдельных видов технически сложных товаров в России пользователи должны иметь возможность устанавливать и обновлять программы, а также осуществлять платежи через единый магазин приложений — RuStore.

Кроме того, законопроектом запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российского софта и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление, управление настройками, обеспечение взаимодействия с пользователями, отправку уведомлений, а также ограничивать осуществление платежей при использовании российских приложений.

«Отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств и (или) операционной системы», — сказано в документе
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
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Источник:
Госдума
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Комментарии

+58
Bykolev
А Apple разве не до лампочки айфоны и айпады, продающиеся в России, чтобы ещё беспокоиться о соблюдении этого закона? И да, если закон принят, то это уже не законопроект.
10 минут назад
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kardigan
+4024
kardigan Bykolev
Ну вообще то трудно подсчитать устройства , которые были проданы до ухода(частичного )apple и за которые он всё ещё несёт обязательства. Так что в принципе да, обязана в некотором роде😉.
6 минут назад
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