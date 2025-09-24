В России приняли закон, запрещающий списывать деньги за подписки без спроса клиента

Олег

Музыка


Госдума РФ приняла закон против несанкционированных подписок спустя более двух лет после его внесения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, законопроект был внесен в Думу летом 2023 года, а рассматривать его начали в сентябре 2024-го. Норматив призван урегулировать правила списания платежей за услуги цифровых сервисов и платформ. В пояснительной записке сказано, что он поможет развитию сферы оказания услуг по подпискам, исключит риски излишних списаний, урегулирует трудности клиентов и обеспечит прозрачность правил списания платежей за услуги по подписке.

В ходе доработок из проекта было исключено положение об обязательном включении в договоры о заключении онлайн-подписки информации по срокам ее действия, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг. После этого закон был принят. Для вступления в силу его должен будет подписать Президент РФ. 

5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
Центробанк РФ обнародовал новые условия выдачи банковских карт. Они уже действуют
Машины взлетят с ноября: власти повышают утильсбор, автодилеры переписывают цены, водители затягивают пояса
Верховный суд РФ начал принимать переписку с нейросетью как письменное доказательство

Рекомендации

Рекомендации

Появилось объяснение, почему в России не работает множество сайтов
На маркетплейсах появится новая категория товаров. Раньше их запрещали продавать
Apple создала шедевральное устройство, но боится его выпускать. Таких девайсов у нее еще не было
ВК настиг масштабный сбой по всей стране: не работает вообще ничего (обновлено)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Tigrolik
+833
Tigrolik
Автор, ты реально не понимаешь, что заголовок и сама статья противоречат друг другу? Закон всего лишь обязывает отключить подписку по запросу пользователя. А вот важные и нужные вещи из закона были как раз исключены.
Сегодня в 16:57
#