В России приняли закон, запрещающий списывать деньги за подписки без спроса клиента

Госдума РФ приняла закон против несанкционированных подписок спустя более двух лет после его внесения. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно источнику, законопроект был внесен в Думу летом 2023 года, а рассматривать его начали в сентябре 2024-го. Норматив призван урегулировать правила списания платежей за услуги цифровых сервисов и платформ. В пояснительной записке сказано, что он поможет развитию сферы оказания услуг по подпискам, исключит риски излишних списаний, урегулирует трудности клиентов и обеспечит прозрачность правил списания платежей за услуги по подписке.
В ходе доработок из проекта было исключено положение об обязательном включении в договоры о заключении онлайн-подписки информации по срокам ее действия, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг. После этого закон был принят. Для вступления в силу его должен будет подписать Президент РФ.