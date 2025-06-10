В России принят закон о государственном мессенджере

Александр


Госдума в ускоренном порядке сразу в трёх чтениях приняла закон о создании национального мессенджера. Изначально он касался оформления согласий на обработку персональных данных, но ко второму чтению был дополнен масштабной поправкой о едином суперсервисе для госуслуг, финансов и коммерции.

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Правительство выберет оператора — российскую компанию с аудиторией сайта более 500 тысяч пользователей в сутки, владеющую правами на ПО из реестра отечественного софта. Минцифры уже заявило, что развивать мессенджер будут на базе платформы Max от VK (аналог WeChat), чья бета-версия запущена, а полноценный старт намечен на лето 2025.

Сервис станет цифровым хабом: интегрируется с Госуслугами (просмотр/предъявление документов), позволит подписывать документы электронной подписью, станет платформой для общения учителей и учеников. Для безопасности в нём запретят регистрацию с виртуальными номерами телефона. Общение будет доступно на русском, государственных языках республик и языках народов РФ.

Закон вступит в силу после подписания президентом. С 1 сентября 2025 года мессенджер войдет в перечень ПО, обязательного к предустановке на продаваемые в России смартфоны и другие устройства. Иностранные мессенджеры при этом запрещать не планируется.
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