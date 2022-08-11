В России приятно подешевели ПК и телевизоры

В российских магазинах бытовой техники и электроники наблюдается снижение цен на некоторые группы товаров. Об этом сообщают «РИА Новости».
Согласно источнику, агентство «Росстат» опубликовало результаты аналитических исследований рынка электроники и техники за июль. Оказалось, что цены на некоторые товары приятно снизились.
Например, подешевение затронуло мелкую кухонную технику — миксеры и блендеры в июле стали стоить примерно на 5% меньше, чем в июне. Кроме того, на 2,2% подешевели телевизоры, а на 4,5% — моноблоки.
Помимо этого, снижением цен отметились швейные машины (4,7%), стиральные машины и микроволновые печи (3,8%), утюги (2,6%), электрочайники (2,1%). В целом же цены на элеткротовары и бытовые приборы с начала июля снизились в среднем на 3,31%. Коррекция цен происходит после их тотального взлета в марте 2022 года.
При этом аналитики прогнозируют небольшое подорожание смартфонов и ноутбуков в сентябре и октябре. Если вы подумываете купить ноутбук за границей, то есть неплохие варианты, как это сделать. А еще можно присмотреть ноут на «Авито» — в пределах 20-40 тысяч можно найти очень достойный MacBook.