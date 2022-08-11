Телевизоры Цены Россия

В России приятно подешевели ПК и телевизоры

Олег

Телевизоры


В российских магазинах бытовой техники и электроники наблюдается снижение цен на некоторые группы товаров. Об этом сообщают «РИА Новости».

Согласно источнику, агентство «Росстат» опубликовало результаты аналитических исследований рынка электроники и техники за июль. Оказалось, что цены на некоторые товары приятно снизились.

Например, подешевение затронуло мелкую кухонную технику — миксеры и блендеры в июле стали стоить примерно на 5% меньше, чем в июне. Кроме того, на 2,2% подешевели телевизоры, а на 4,5% — моноблоки.

Помимо этого, снижением цен отметились швейные машины (4,7%), стиральные машины и микроволновые печи (3,8%), утюги (2,6%), электрочайники (2,1%). В целом же цены на элеткротовары и бытовые приборы с начала июля снизились в среднем на 3,31%. Коррекция цен происходит после их тотального взлета в марте 2022 года.

При этом аналитики прогнозируют небольшое подорожание смартфонов и ноутбуков в сентябре и октябре. Если вы подумываете купить ноутбук за границей, то есть неплохие варианты, как это сделать. А еще можно присмотреть ноут на «Авито» — в пределах 20-40 тысяч можно найти очень достойный MacBook

5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
РИА Новости
Cсылки по теме:
Похоже, iPhone 14 Pro огорчит покупателей
Lada Largus стал электромобилем. Что по цене?
В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!

Рекомендации

Рекомендации

Microsoft начала переделывать интерфейс Windows 11
В России проблемы с GPS — люди находят себя в воронежском озере
ВТБ придумал, как вернуть своё приложение в App Store
Классная функция из YouTube Premium становится бесплатной. Как воспользоваться?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+362
Paspartu
Наконец куплю себе швейную машинку
Сегодня в 12:08
#
+320
Geek
Хорошеееечно !
Сегодня в 12:24
#
Adriano Bishop
+3
Adriano Bishop
Где они подешевели? Олед лд стоил до 120 сейчас до сих пор 170
2 часа назад в 13:00
#
+4376
Carter_Mayers
Да эти 2-3% просто пшик какой-то, всё равно что кэшбек с 10 000 сто рублей будет))))))
2 часа назад в 13:25
#
tellurian
+4223
tellurian
Народ накупил в феврале марте. Теперь спрос снизился.

Причём не только в России дешевеют компа и телевизоры.
час назад в 14:04
#
+824
amabilis1977
Они не подешевели , а стремятся к прежним ценам, сдерживаемые жадностью продаванов.
час назад в 14:08
#