Пользователи из России массово жалуются на проблемы с доступом к ряду зарубежных и отечественных сервисов и сайтов. Об этом пишет аналитическая компания GlobalCheck.Согласно источнику, ночью начали поступать множество жалоб от россиян — они не могли получить доступ к нескольким ресурсам. В частности, проблемы наблюдаются с доступом в Twitter и Facebook, сложно или невозможно зайти из России на сайты BBC, Deutsche Welle и нескольких российским СМИ. Источник пишет, что уровень доступности Facebook из РФ составляет около 30%, а BBC — 17%.Но самое неприятное: отмечается, что многие россияне не могут зайти в магазины Apple App Store и Google Play. Сотрудники GlobalCheck утверждают, что Роскомнадзор осуществляет блокировку магазинов приложений по адресам apps.apple.com и play.google.com; кроме того, это происходит постепенно, так как не все провайдеры успевают развернуть нужные фильтры — всё это со слов GlobalCheck.Лично у меня часть указанных выше сервисов и сайтов открывается, а часть — нет. Магазин приложений Apple работает без проблем, но некоторые сайты СМИ действительно выдают ошибку доступа. Twitter у меня открывается с трудом, а у другого автора нашего сайта перестал работать Facebook. К слову, если верить сайту DownDetector, то проблем у магазинов приложений нет, а вот реальные трудности с доступом из России возникают еще и у Instagram.Поделитесь в комментариях, есть ли у вас проблемы с перечисленными ресурсами. К слову, на всякий случай советуем вам уже сейчас скачать приложения, которые могут пригодиться в ближайшем будущем.