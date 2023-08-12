В России проблемы с доступом к Google

Вечером 12 августа в России начали наблюдаться перебои в работе сайта google.com. Downradar зафиксировал несколько сотен жалоб на его недоступность, в основном они поступали из крупных городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.



Большая часть жалоб касается недоступности сайта Google в сетях мобильных операторов. В случае с провайдерами наземного интернета жалоб намного меньше.







Сайт GlobalCheck фиксирует частичную недоступность google.com с российских IP-адресов. Это может объясняться блокировкой, поскольку при заходе с иностранных IP-адресов сайт открывается и работает.



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