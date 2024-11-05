В России рассматривают запрет соцсетей

Артем
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Власти предлагают сделать их недоступными для детей до 14 лет, пишут «Известия».

Письмо направил президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина. 

Причиной инициативы стало обилие сообществ террористической направленностей и «групп смерти» с суицидальными призывами. В связи с этим было предложено запретить доступ к социальным сетям детям до 14 лет. 

В документе сообщается:

«В последнее время участились обращения представителей отечественного бизнеса в ассоциацию «АВАНТИ» с жалобой на наличие запрещенного контента в социальных сетях, а также отсутствие правового регулирования доступа детей на указанные площадки [...] Принятие предлагаемых изменений послужит прочной основой для искоренения преступного влияния и посягательств в отношении детей в социальных сетях, а также позволит исключить риск личностного формирования на основе дезинформации и ложных сведений».

Также Янусуков и его коллеги предложили обязать платформы регистрировать пользователей исключительно по фотографии с паспортом. Ранее зарегистрированные аккаунты должны будут пройти проверку повторно. Если правила будут игнорироваться ресурсами, их работа будет ограничена.

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Источник:
Известия
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Комментарии

Anatoly076
+282
Anatoly076
Ну вообще тема нормальная. С 2008 года у меня пару раз угоняли аккаунт. Возвращал себе его, предоставив информацию о ID , регионе в котором был последний вход и фотографии водительского удостоверения / или паспорта (первой страницы). Я конечно права давал.

И ничего, с угнанного аккаунта админы сделали выход со всех устройств с изменением пароля, а мне на почту прислали временный для входа.

Если со сбросом пароля работает, почему бы и с регистрацией не сделать?! 🤔 Ну если уж очень надо…

Своих детей удается формировать с помощью «родительского контроля», с общим доступным временем, и отдельно с выделенным ограничением на каждое приложение. Хоть в секции ходит и книги читает. Но вопрос в том, что это моя личная инициатива, а тут на гос. уровне заморочились.
час назад в 10:12
#
kardigan
+3767
kardigan
Может всё таки ну его-фото с паспортом. Может и прописку еще и фото в профиль с названием сайта?
Как то проще можно, чтоб не светить такими документами?!😃
час назад в 10:20
#
+634
law
Тогда бы и фейков и мошеннических акков стало поменьше, я за
8 минут назад
#
+156
Basy
Всем соцсетям раздавать свой паспорт- отличная идея! Можно еще фотки банковских карт с двух сторон запрашивать)))
2 минуты назад
#

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