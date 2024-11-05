В России рассматривают запрет соцсетей

«В последнее время участились обращения представителей отечественного бизнеса в ассоциацию «АВАНТИ» с жалобой на наличие запрещенного контента в социальных сетях, а также отсутствие правового регулирования доступа детей на указанные площадки [...] Принятие предлагаемых изменений послужит прочной основой для искоренения преступного влияния и посягательств в отношении детей в социальных сетях, а также позволит исключить риск личностного формирования на основе дезинформации и ложных сведений».

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Власти предлагают сделать их недоступными для детей до 14 лет, пишут «Известия».Письмо направил президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.Причиной инициативы стало обилие сообществ террористической направленностей и «групп смерти» с суицидальными призывами. В связи с этим было предложено запретить доступ к социальным сетям детям до 14 лет.В документе сообщается:Также Янусуков и его коллеги предложили обязать платформы регистрировать пользователей исключительно по фотографии с паспортом. Ранее зарегистрированные аккаунты должны будут пройти проверку повторно. Если правила будут игнорироваться ресурсами, их работа будет ограничена.