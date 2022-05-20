Tor Россия Суд

В России разблокировали Tor Project

Олег

TOR


Российский суд отменил решение о блокировке сайта Tor Project в стране. Об этом рассказали в ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

Ранее мы рассказывали, что официальный сайт Tor Project несколько раз то блокировали, то отменяли решение, а потом снова блокировали. Впервые это произошло в конце 2021 года — в качестве основания привели решение регионального суда четырехлетней давности. Команда Tor Project подавала апелляционные иски после каждой блокировки.

На этот раз в Саратовском областном суде была рассмотрена очередная апелляция, по результатам которой решение о блокировке сайта было отменено. Основанием для такого решение стал тот факт, что владелец сайта не присутствовал на судебных слушаниях, а значит постановление того суда подлежит отмене. Дело направили на новое рассмотрение. Что будет дальше с сайтом Tor — пока неизвестно. 

Обращаем внимание, что всё это время речь идет именно о сайте проекта Tor — то есть его официальной «посадочной» страничке в интернете. Сами сервисы Tor работают исправно и не попали ни в какие «блокировочные» списки. 

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Источник:
ТАСС
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В России заблокировали Tor

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Комментарии

kardigan
+2492
kardigan
Нет, ну что ни новость-то хорошая!
2 часа назад в 10:04
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0
EDD
Для меня новостью стало, что он был заблокирован.
час назад в 11:33
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fanatik911
+975
fanatik911
Может через месяц дойдёт до провайдеров и удалять из блока.
час назад в 11:41
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