В России разблокировали Tor Project

Российский суд отменил решение о блокировке сайта Tor Project в стране. Об этом рассказали в ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее мы рассказывали, что официальный сайт Tor Project несколько раз то блокировали, то отменяли решение, а потом снова блокировали. Впервые это произошло в конце 2021 года — в качестве основания привели решение регионального суда четырехлетней давности. Команда Tor Project подавала апелляционные иски после каждой блокировки.
На этот раз в Саратовском областном суде была рассмотрена очередная апелляция, по результатам которой решение о блокировке сайта было отменено. Основанием для такого решение стал тот факт, что владелец сайта не присутствовал на судебных слушаниях, а значит постановление того суда подлежит отмене. Дело направили на новое рассмотрение. Что будет дальше с сайтом Tor — пока неизвестно.
Обращаем внимание, что всё это время речь идет именно о сайте проекта Tor — то есть его официальной «посадочной» страничке в интернете. Сами сервисы Tor работают исправно и не попали ни в какие «блокировочные» списки.