В России разрешили спутниковую связь для смартфонов. Когда можно будет подключиться?

Олег


Власти РФ выделили полосы радиочастот для реализации отечественных систем связи «смартфон-спутник». Об этом пишет «Интерфакс». 

Согласно источнику, частоты предоставила Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) для российских космических компаний «Бюро 1440» и «Спутникс». Они должны будут развивать  связь типа Direct-to-Device (D2D) — гибридные системы, которые позволят обычным пользовательским устройствам (смартфонам, планшетам, датчикам интернета вещей) напрямую подключаться к спутникам. Также частоты предназначены для будущего комплекса оборудования для космических и земных станций персональной спутниковой связи.

На текущий момент они выделены до 31 марта 2029 года лишь для проведения опытных и конструкторских работ, а права на коммерческое использование пока не получены. Более того, чтобы их использовать, компании должны соблюдать ряд условий: отдавать приоритет российскому оборудованию, обеспечить совместимость обеих сетей друг с другом, а также с военными и гражданскими системами, исключить помехи для систем госбезопасности, а также ежегодно давать отчет о проделанных работах. 

Целевой срок коммерческого запуска отечественных спутниковых сетей для смартфонов — 2027 год. К этому моменту планируется вывести на орбиту более 250 спутников, а первые 16 уже были запущены в марте. 
Источник:
Интерфакс
Cсылки по теме:
От Кремля до Шереметьево: проверили, как в Москве работает мобильный интернет и где включают «белые списки»
«Да пропади пропадом этот интернет» — что депутаты говорят о блокировке связи
Как выжить без интернета? Вот какие приложения и настройки обязательно должны быть на вашем смартфоне

Такой будет iOS 27, и ее захотят все
9 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Это неофициальное приложение YouTube гораздо лучше стандартного. Забирайте и наслаждайтесь!
Просто пушка за 2 тысячи рублей. Вышла камера видеонаблюдения Xiaomi Smart Camera 3 3K с ИИ-отслеживанием

Вадим Тарасов
+1
Вадим Тарасов
"В России разрешили" в одном предложении. Что-то новенькое
2 апреля 2026 в 18:13
Читайте также