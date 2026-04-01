В России разрешили спутниковую связь для смартфонов. Когда можно будет подключиться?

Власти РФ выделили полосы радиочастот для реализации отечественных систем связи «смартфон-спутник». Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно источнику, частоты предоставила Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) для российских космических компаний «Бюро 1440» и «Спутникс». Они должны будут развивать связь типа Direct-to-Device (D2D) — гибридные системы, которые позволят обычным пользовательским устройствам (смартфонам, планшетам, датчикам интернета вещей) напрямую подключаться к спутникам. Также частоты предназначены для будущего комплекса оборудования для космических и земных станций персональной спутниковой связи.На текущий момент они выделены до 31 марта 2029 года лишь для проведения опытных и конструкторских работ, а права на коммерческое использование пока не получены. Более того, чтобы их использовать, компании должны соблюдать ряд условий: отдавать приоритет российскому оборудованию, обеспечить совместимость обеих сетей друг с другом, а также с военными и гражданскими системами, исключить помехи для систем госбезопасности, а также ежегодно давать отчет о проделанных работах.Целевой срок коммерческого запуска отечественных спутниковых сетей для смартфонов — 2027 год. К этому моменту планируется вывести на орбиту более 250 спутников, а первые 16 уже были запущены в марте.