Российские власти придумали, как пользоваться интернетом, когда его отключают

Минцифры России совместно с операторами связи запустило систему обеспечения доступа к социально значимым интернет-сервисам в периоды ограничений мобильного интернета. Техническое решение позволяет сохранять доступ к наиболее востребованным цифровым платформам без необходимости дополнительной идентификации или прохождения капчи. В пилотном режиме система уже функционирует у основных операторов связи.

Перечень доступных ресурсов сформирован на основе рейтинга популярности российских интернет-сервисов и включает социальные сети, маркетплейсы, навигаторы, службы такси и доставки, онлайн-супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Особое внимание уделено государственным сервисам — обеспечен доступ к порталу Госуслуг, платформе дистанционного голосования, сайтам Президента РФ и Правительства РФ.Инициатива направлена на минимизацию неудобств для граждан, вызванных необходимыми мерами безопасности, предусматривающими временные ограничения мобильного интернета. Система позволяет сохранять доступ к критически важным цифровым сервисам и необходимый уровень безопасности.Список доступных ресурсов будет оперативно дополняться с учётом изменений в пользовательских предпочтениях и появления новых социально значимых сервисов. Проект демонстрирует сбалансированный подход к обеспечению как безопасности, так и непрерывности ключевых цифровых услуг для населения.