Российские власти придумали, как пользоваться интернетом, когда его отключают

Фото freepik
Минцифры России совместно с операторами связи запустило систему обеспечения доступа к социально значимым интернет-сервисам в периоды ограничений мобильного интернета. Техническое решение позволяет сохранять доступ к наиболее востребованным цифровым платформам без необходимости дополнительной идентификации или прохождения капчи. В пилотном режиме система уже функционирует у основных операторов связи.
Инициатива направлена на минимизацию неудобств для граждан, вызванных необходимыми мерами безопасности, предусматривающими временные ограничения мобильного интернета. Система позволяет сохранять доступ к критически важным цифровым сервисам и необходимый уровень безопасности.
Список доступных ресурсов будет оперативно дополняться с учётом изменений в пользовательских предпочтениях и появления новых социально значимых сервисов. Проект демонстрирует сбалансированный подход к обеспечению как безопасности, так и непрерывности ключевых цифровых услуг для населения.