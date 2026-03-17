В России сбоят ВКонтакте и Яндекс Телемост

Пользователи Яндекс Телемоста и соцсети ВКонтакте из России жалуются на сбои и нестабильную работу сервисов.
Согласно порталу DownDetector, проблемы начались в 18:20 по московскому времени. У пользователей не прогружаются сайты и приложения.
Причины сбоев и сроки устранения пока неизвестны.
Обновлено: представители ВКонтакте заявили, что всё работает штатно.
Обновлено 2: представители Яндекса подтвердили, что у них были неполадки, но на текущий момент всё починили.