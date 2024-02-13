В России сделают аналог игры Need For Speed

По данным «Известий», российские разработчики работают над аналогом игры Need For Speed от компании Electronic Arts. Новинка создаётся студентами Донского государственного технического университета (ДГТУ) на движке Unity.
До релиза ещё долго, поскольку разработка началась недавно, но некоторые подробности о будущей игре уже известны. Сообщается, что она будет работать даже на слабых компьютерах, а также на мобильных устройствах (смартфонах и планшетах). Качество графики будет приспосабливаться к вычислительным возможностям устройства, поэтому на топовых ПК оно будет очень высоким.
Разработчики собираются перенять опыт зарубежных разработчиков (например, компаний Electronic Arts и Rockstar, которая выпускает серию Grand Theft Auto) и создадут автомобили, отдалённо похожие на машины из реального мира. Это позволит им сэкономить на лицензировании, снизить себестоимость разработки и избежать юридических проблем, связанных с использованием интеллектуальной собственности. Предполагается, что игра выйдет в свет примерно через два года. Названия у неё пока нет.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым