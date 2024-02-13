В России сделают аналог игры Need For Speed

Александр


По данным «Известий», российские разработчики работают над аналогом игры Need For Speed от компании Electronic Arts. Новинка создаётся студентами Донского государственного технического университета (ДГТУ) на движке Unity.

До релиза ещё долго, поскольку разработка началась недавно, но некоторые подробности о будущей игре уже известны. Сообщается, что она будет работать даже на слабых компьютерах, а также на мобильных устройствах (смартфонах и планшетах). Качество графики будет приспосабливаться к вычислительным возможностям устройства, поэтому на топовых ПК оно будет очень высоким.

Разработчики собираются перенять опыт зарубежных разработчиков (например, компаний Electronic Arts и Rockstar, которая выпускает серию Grand Theft Auto) и создадут автомобили, отдалённо похожие на машины из реального мира. Это позволит им сэкономить на лицензировании, снизить себестоимость разработки и избежать юридических проблем, связанных с использованием интеллектуальной собственности. Предполагается, что игра выйдет в свет примерно через два года. Названия у неё пока нет.

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Комментарии

+154
antonchik55
Очередной «наш ответ»? 🥹
Знаем мы как делаются у нас игры) Атомик Харт чего стоит. Рекламы много, шума много, а игра посредственная 🤷🏼‍♂️
Сегодня в 09:03
#
Mers
+4869
Mers antonchik55
Игра нормальная. Звезд с неба не хватает, но играть в нее было интересно.
Сегодня в 09:13
#
tellurian
+2690
tellurian antonchik55
Если делают на деньги спонсоров и свои, главное не бюджетные, то пусть делают. Рынок оценит их продукт. Главное без громких слов и бравурных речей.
Сегодня в 10:03
#
st00p1dm0nkey
+4267
st00p1dm0nkey antonchik55
Когда ваш проект доберётся хотя бы до номинаций, тогда и говорите…а если игра вам лично не зашла — то это вкусовщина, так во всём, не только в играх.
Сегодня в 10:17
#
Mers
+4869
Mers
У нас уже все есть😏
Сегодня в 09:12
#
SithV
+1636
SithV Mers
Ауф, жара!! Помню как с пацанами в 2004 после школы в нее зарубались целыми днями. Все кайфовали от графы, сюжета, ощущения скорости! Потрясная физика и движок игры…


…помогите. они меня держат в залож
мларлимыыу
Сегодня в 12:27
#
Вася Вотафаков
+5682
Вася Вотафаков
Давно не играл в игры, но если наша выйдет обязательно вспомню как это было в молодости 😎👍
Сегодня в 09:26
#
+76
Anatoly076
А чего нет, ну?! У нас все так. Автомобиль «Маруся» подвинет Феррари! Анонс, реклама, ролики, сворачивание и поиск причастных. У нас так в городе первую школу за 35 лет единственную «сдать/достроить» пытаются! Тот же сценарий, анонс, реклама, телевидение, три домовых сектора, кражи-суды, дополнительные деньги, кражи-суды, расследование, кражи-суды — РОМАНТИКА! 🤣🤣🤣
Сегодня в 10:23
#
kardigan
+3518
kardigan
На Ладах гонять будем?!
Сегодня в 10:44
#
+23
apple64 kardigan
Уже перегоняли в Lada Racing Club)
Сегодня в 11:06
#
SithV
+1636
SithV
«создадут автомобили, отдалённо похожие на машины из реального мира» — ну то есть пойдут по пути Российского автопрома…
Сегодня в 12:23
#
+109
horizon
Это по той же схеме что Wargaming ушла из РФ, а Леста теперь выпускает Аватарки и стрижет баблишко?
2 часа назад в 14:11
#