В России скоро запустят 5G. Кто это сделает и что это даст?

МТС запустила рекламную кампанию, посвящённую сетям пятого поколения, хотя лицензии на частоты ещё не получены. На сайте оператора появилась страница с упоминанием 5G, однако детали запуска отсутствуют. Это первый случай коммерческого продвижения 5G, другие операторы «большой четвёрки» пока не предпринимали аналогичных шагов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides