В России скоро запустят 5G. Кто это сделает и что это даст?

Фотo freepikВ России уже существуют десятки опытных зон 5G, доступных владельцам смартфонов определённых моделей (в основном китайских брендов). Известно, что устройства Apple и Samsung на аппаратном уровне лишены поддержки российских сетей 5G. Кроме того, активно развивается сегмент частных корпоративных сетей 5G, включая решения для промышленности, такие сети обеспечивают предприятиям независимость и защищённость от внешних угроз.
МТС запустила рекламную кампанию, посвящённую сетям пятого поколения, хотя лицензии на частоты ещё не получены. На сайте оператора появилась страница с упоминанием 5G, однако детали запуска отсутствуют. Это первый случай коммерческого продвижения 5G, другие операторы «большой четвёрки» пока не предпринимали аналогичных шагов.
МТС запустила рекламную кампанию, посвящённую сетям пятого поколения, хотя лицензии на частоты ещё не получены. На сайте оператора появилась страница с упоминанием 5G, однако детали запуска отсутствуют. Это первый случай коммерческого продвижения 5G, другие операторы «большой четвёрки» пока не предпринимали аналогичных шагов.
Провал проведения торгов на частоты 5G в 2025 году был вызван требованием использовать исключительно отечественное оборудование. Сейчас Минцифры пошло на послабления, разрешив временно применять зарубежные базовые станции. Операторам, скорее всего, выделят частоты в диапазоне 4400–4990 МГц, они поддерживает ограниченное число устройств, но позволят снизить нагрузку на переполненные LTE-сети.
Операторы рассматривают 5G как возможность запустить более дорогие тарифы и уйти от жёсткого ценового регулирования ФАС. Новые тарифы будут включать не только доступ к интернету на очень высокой скорости, но и дополнительные услуги на базе искусственного интеллекта. Стоимость таких предложений окажется выше текущих. Платёжеспособный спрос на 5G сконцентрирован в крупных городах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге. Часть абонентов уже сейчас готова перейти на сети пятого поколения, и если это произойдёт, у операторов появятся финансы для дальнейшего развития своей инфраструктуры.
Ожидается, что первые коммерческие сети 5G могут заработать летом или осенью 2026 года. В первую очередь они станут доступны точечно в местах массового скопления людей, о полном охвате городов речь пока не идёт.