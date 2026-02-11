Top.Mail.Ru

В России скоро запустят 5G. Кто это сделает и что это даст?

МТС запустила рекламную кампанию, посвящённую сетям пятого поколения, хотя лицензии на частоты ещё не получены. На сайте оператора появилась страница с упоминанием 5G, однако детали запуска отсутствуют. Это первый случай коммерческого продвижения 5G, другие операторы «большой четвёрки» пока не предпринимали аналогичных шагов.

В России уже существуют десятки опытных зон 5G, доступных владельцам смартфонов определённых моделей (в основном китайских брендов). Известно, что устройства Apple и Samsung на аппаратном уровне лишены поддержки российских сетей 5G. Кроме того, активно развивается сегмент частных корпоративных сетей 5G, включая решения для промышленности, такие сети обеспечивают предприятиям независимость и защищённость от внешних угроз.

Провал проведения торгов на частоты 5G в 2025 году был вызван требованием использовать исключительно отечественное оборудование. Сейчас Минцифры пошло на послабления, разрешив временно применять зарубежные базовые станции. Операторам, скорее всего, выделят частоты в диапазоне 4400–4990 МГц, они поддерживает ограниченное число устройств, но позволят снизить нагрузку на переполненные LTE-сети.

Операторы рассматривают 5G как возможность запустить более дорогие тарифы и уйти от жёсткого ценового регулирования ФАС. Новые тарифы будут включать не только доступ к интернету на очень высокой скорости, но и дополнительные услуги на базе искусственного интеллекта. Стоимость таких предложений окажется выше текущих. Платёжеспособный спрос на 5G сконцентрирован в крупных городах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге. Часть абонентов уже сейчас готова перейти на сети пятого поколения, и если это произойдёт, у операторов появятся финансы для дальнейшего развития своей инфраструктуры.

Ожидается, что первые коммерческие сети 5G могут заработать летом или осенью 2026 года. В первую очередь они станут доступны точечно в местах массового скопления людей, о полном охвате городов речь пока не идёт.

