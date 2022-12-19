Россия

В России скоро запустят очень удобный способ оплаты в онлайн-магазинах

Фархад

MIR

Национальная система платёжных карт (НСПК) обязала российские банки добавить возможность оплаты в онлайн-магазинах (на сайтах и в приложениях для Android) с помощью сервиса MirPay к марту 2023 года.

Оператор банковских карт «Мир» направил банкам, кредитным организациям и торгово-сервисным предприятиям технический бюллетень с подробным описанием алгоритма интеграции сервиса.

В Альфа-банке, «ФК Открытии», «Тинькофф банке», «Зените» и «Синаре» уже заявили о готовности к внедрению нового способа оплаты.

С запуском этого нововведения оплачивать покупки в онлайн-магазинах через MirPay можно будет одним касанием.

8
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Ведомости
Cсылки по теме:
Россия хочет стать лидером в играх, создать консоли и свой Electronic Arts. Денег нужно много
Российских школьников доверят нейросетям. Учителя больше не нужны?
В России могут отменить наказание за пиратство

Рекомендации

Рекомендации

Продавцы на Wildberries и Ozon очень хитро накручивают отзывы. На этом можно заработать
Что делать, если не работает и не открывается «Сбербанк Онлайн» на iPhone, Android или ПК
📲 Как установить на iPhone приложения, удаленные из App Store — «Сбербанк», «Альфа-банк», «Юла» и другие
В России замедлили интернет

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4480
Carter_Mayers
Ну раз на западе (в некоторых странах) где Мир работал его санкциями притушили, авось лет через дцать в РФ что-то нормально заработает наверное. Но пока нельзя оплачивать западные сервисы и подписки с российских карт, грош-цена им получается. Можно было бы конечно раскошелиться и оформить карту через Казахстан, но 100% гарантии нет, что через полгода-год её не заблокируют нафиг и твои 40-60 потраченных тысяч не пропадут
2 часа назад в 13:40
#
+2
Vital345
Меня одного раздражает многообразие вариантов оплаты, но отсутствие единого и везде возможного ?
Почему перво наперво, нельзя ввести и отработать хотя бы один полноценный вариант оплаты кроссплатформенный?
2 часа назад в 13:59
#