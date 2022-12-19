В России скоро запустят очень удобный способ оплаты в онлайн-магазинах

Национальная система платёжных карт (НСПК) обязала российские банки добавить возможность оплаты в онлайн-магазинах (на сайтах и в приложениях для Android) с помощью сервиса MirPay к марту 2023 года.Оператор банковских карт «Мир» направил банкам, кредитным организациям и торгово-сервисным предприятиям технический бюллетень с подробным описанием алгоритма интеграции сервиса.В Альфа-банке, «ФК Открытии», «Тинькофф банке», «Зените» и «Синаре» уже заявили о готовности к внедрению нового способа оплаты.С запуском этого нововведения оплачивать покупки в онлайн-магазинах через MirPay можно будет одним касанием.