В России сломался Telegram, WhatsApp и легла ещё половина интернета

Александр




В России наблюдается крупный сбой интернета. Пользователи жалуются на неработающий Telegram, WhatsApp, Wikipedia, Steam и множество других ресурсов. Также возникли сложности с входом в личные кабинеты сотовых операторов и провайдеров.

С чем связаны, эти проблемы, пока неизвестно. С учётом того, что легли не связанные друг с другом ресурсы, есть вероятность, что происходит их выборочная блокировка операторами связи.
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«Сбой в работе интернет-сервисов в России был связан с DDoS-атакой на операторов связи, она уже отражена», — сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.

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Комментарии

+4780
Carter_Mayers
Ничего необычного, Роскомпозор в деле и в очередной раз показывает какие они криворукие идиоты и шизики. Такими темпами, нифига кроме продуктов Мыла, Ростелекома и Яндекса, скоро нормально работать не будет
48 минут назад
#
YABLOKOFON
+275
YABLOKOFON
Подтверждаю работает адекватно только через впн
46 минут назад
#
tellurian
+1681
tellurian AID_000254.92b4ade5f96945e4aab2591cc4e8a663.2233
Вам повезло.
Многое не работает. На работе оператор Ростелеком и многие сайты не грузит, не только телеграмм и вотсап.
21 минуту назад
#
Дмитрий Могучев
+401
Дмитрий Могучев tellurian
Сбой в работе интернет-сервисов в
России был связан с DDoS-атакой на операторов связи, она уже отражена
- Роскомнадзор
17 минут назад
#
tellurian
+1681
tellurian Дмитрий Могучев
Причину написать легко. А вот как проверить? Что на самом деле?
10 минут назад
#
Dmitriy
+1105
Dmitriy
Дада, снова поигрались хорошо. Чебурнет все ближе?
15 минут назад
#

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