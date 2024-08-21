В России сломался Telegram, WhatsApp и легла ещё половина интернета

В России наблюдается крупный сбой интернета. Пользователи жалуются на неработающий Telegram, WhatsApp, Wikipedia, Steam и множество других ресурсов. Также возникли сложности с входом в личные кабинеты сотовых операторов и провайдеров.
С чем связаны, эти проблемы, пока неизвестно. С учётом того, что легли не связанные друг с другом ресурсы, есть вероятность, что происходит их выборочная блокировка операторами связи.
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«Сбой в работе интернет-сервисов в России был связан с DDoS-атакой на операторов связи, она уже отражена», — сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.