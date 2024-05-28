В России снова можно будет покупать приложения из «Google Play Маркета»?

Александр


Компания Google добавила в «Play Маркет» нововведение, которое в перспективе может оказаться очень полезным для жителей РФ. Пользователь может попросить своего знакомого приобрести ему то или иное приложение.

На страницах платных приложений появилась кнопка, позволяющая попросить о покупке других людей — например, знакомых и друзей. По нажатию на неё можно выбрать, кто может заплатить за вас, этому человеку придёт сообщение с указанием суммы и ссылкой на приложение, и у него будут сутки на оплату.



С весны 2022 года в «Play Маркете» у российских пользователей отключен биллинг, они не могут приобретать контент с помощью банковских карт, электронных кошельков, счёта мобильного телефона или каким-либо другим способом. Чтобы покупки стали возможны, приходится менять страну в настройках аккаунта и привязывать иностранную карту, что бывает затруднительно.

В настоящее время эта функция доступна только в Индии, но наверняка будет реализована и в других странах. Тестируемое нововведение в перспективе позволит жителям России приобретать контент по договорённости с иностранцами, и есть вероятность, что появятся автоматизированные сервисы для оплаты приложений, игр и прочего контента через посредников за небольшое вознаграждение.

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Комментарии

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Артур
Ну, хоть так!!
2 часа назад в 12:32
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migachevm
+165
migachevm
а сейчас пользователи андроида просят купить подписку у друзей айфоноводов🤭 хоть так😇
2 часа назад в 12:41
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