В России снова рухнуло половина интернета. Не работают провайдеры, Яндекс, соцсети и банки

Артем
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Пользователи жалуются на неполадки сразу по нескольким направлениям. Сайт сервисов «Яндекс» не дает воспользоваться услугами, у «Сбера», ВТБ и «Альфа» проблемы со входом в личный кабинет и переводами, а ВК и Telegram работают с нестабильно. Также проблемы наблюдаются в «Ростелекоме», у МТС и билайна.

Как и прежде, проблемы начались синхронно, около 18:15 по Москве, что подтверждает сайт Downdetector.

Причины сбоев неизвестны.
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Источник:
Downdetector
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