В России снова рухнуло половина интернета. Не работают провайдеры, Яндекс, соцсети и банки
Артем Фунтиков —
Пользователи жалуются на неполадки сразу по нескольким направлениям. Сайт сервисов «Яндекс» не дает воспользоваться услугами, у «Сбера», ВТБ и «Альфа» проблемы со входом в личный кабинет и переводами, а ВК и Telegram работают с нестабильно. Также проблемы наблюдаются в «Ростелекоме», у МТС и билайна.
Как и прежде, проблемы начались синхронно, около 18:15 по Москве, что подтверждает сайт Downdetector.
Причины сбоев неизвестны.
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides