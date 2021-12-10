«Сбер» представил новое применение своему алгоритму ruDALL-E — на ее основе создан генератор эмодзи. Об этом сообщили несколько российских СМИ со ссылкой на «Сбер».Принцип работы ruDALL-E могут исследовать разработчики — его код выложен на GitHub. Первым публичным применением этого механизма стал сервис создания изображений по словесному описанию. В целом, это работает, хотя часто результат выглядит странновато при довольно незамысловатом описании. Теперь на сайте появился новый раздел с «эмодзигенератором» — его можно найти на главной странице.Мы попробовали сгенерировать эмодзи на сайте и в Telegram-боте по одному и тому же запросу «котопес». Кажется, многие знают, как выглядит этот мультперсонаж. Вот что получилось у ruDALL-E в веб-версии:А это результат работы алгоритма в Telegram-боте:Вряд ли это похоже на котопса. Однако среди изображений всё же иногда угадываются знакомые формы животных — в основном кошек, так как нейросеть, похоже, «не заметила» слово «пес».Отметим, что бот автоматически предлагает создать стикерпак из сгенерированных картинок. Задумка довольно интересна, однако вас ждет несколько разочарований: во-первых, бот пока не может создать стикерпак из более чем шести картинок. А во-вторых я так и не смог получить свой пак — бот постоянно выдает ошибку на этапе выбора имени. Возможно, этот баг поправят.Нейросетевой генератор эмодзи можно найти на официальном сайте проекта — rudalle.ru. Кроме того, у сервиса есть свой Telegram-бот, а еще он доступен в приложении «Салют».