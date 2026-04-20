В России создали нейросеть, которая положит конец конфликтам из-за парковок во дворе

В России разработана система, которая помогает водителям находить свободные парковочные места во дворах с помощью искусственного интеллекта. Камера, оснащённая нейросетью, анализирует изображение, находит свободные места и передаёт данные в навигаторы проезжающих поблизости автомобилей, мотоциклов и мопедов. Одно устройство способно охватывать до 50 машиномест. Разработчики — выпускники Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.

Идея создания сервиса родилась из личного опыта одного из авторов проекта. Как рассказал разработчик, однажды он около получаса искал парковку после рабочего дня и вернулся домой уставшим и раздражённым, тогда и возникла мысль создать систему, в которой водитель будет сразу видеть свободные места на карте. Согласно статистике, с длительным поиском парковки сталкиваются около 80% водителей — сейчас автомобиль есть практически у каждого третьего россиянина.Способ определения загруженности парковки с помощью видеокамер и нейросетей был запатентован в России в феврале 2025 года. Согласно патенту, камеры видеонаблюдения передают изображение на облачный сервер, где нейросеть определяет количество свободных и занятых мест, после чего информация отправляется в приложение на смартфоне пользователя.Похожие разработки ведутся в России уже несколько лет. В 2021 году «Электронная Москва» объявила конкурс на тестирование технологии анализа занятости парковок при помощи алгоритмов искусственного интеллекта на 35 камерах. В 2022 году студенты МГТУ имени Баумана участвовали в акселераторе с проектом информационной системы для распознавания свободных парковочных мест в городе с помощью камер и искусственного интеллекта. В 2023 году команда студентов НИТУ «МИСиС» разработала мобильное приложение, основанное на анализе изображений с видеокамер нейросетью.Внедрение таких систем позволяет сократить время поиска свободного парковочного места, уменьшить загруженность улиц и снизить количество выбросов выхлопных газов от автомобилей. Разработка выпускников Бауманки отличается тем, что ориентирована только на дворовые парковки, где камеры могут быть установлены силами управляющих компаний или жильцов. Система может быть интегрирована с существующими навигационными приложениями или работать как самостоятельный сервис.Проблема поиска парковки актуальна для многих российских городов. Согласно исследованию, на поиск свободного парковочного места водители могут тратить от 6 до 15 минут. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах эта проблема стоит особенно остро. Различные компании и стартапы предлагают свои решения: «Яндекс Навигатор» с 2025 года показывает освободившиеся парковочные места, анализируя координаты пользователей, а проект ParkNet занимается мониторингом платных парковок с ИИ-детекцией маскировки номеров.