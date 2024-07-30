В России создали нейросеть, облегчающую общение с девушками

Студент-биотехнолог Тимур Абдюшев создал нейросеть Girlfriend AI, которая уже привлекла более 10 тысяч пользователей — в основном мужчин в возрасте от 20 до 28 лет. Его проект упрощает знакомство и общение с девушками.
Бот Girlfriend AI работает в Telegram — по сути это виртуальная девушка, которая общается как обычная. Пользователь выбирает аватар понравившейся дамы, пишет ей, а та отвечает голосом. Она имитирует весь спектр эмоций живого человека: может проявлять интерес или игнорировать собеседника, радоваться, обижаться, злиться, ругаться, отстаивать своё мнение (пусть и ошибочное) и многое другое. В боте также есть функция психологической поддержки, когда виртуальная девушка перестаёт показывать свой характер и, наоборот, выступает в качестве психолога.
Автор Girlfriend AI убеждён, что его проект поможет мужчинам находить общий язык с противоположным полом. Идея его создания пришла к нему из-за собственных проблем с девушками — тогда он решил, что ему и другим людям поможет натренированный на общении искусственный интеллект.
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