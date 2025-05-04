В России создали систему для дистанционной беспроводной зарядки гаджетов





Ученые из университета ИТМО Ученые из университета ИТМО разработали инновационную комнату, позволяющую заряжать неограниченное количество устройств одновременно. Технология основана на объемном резонаторе с катушками Гельмгольца, генерирующими магнитное поле частотой 1 МГц. Помещение размером 4×4×2,5 м безопасно для человека, а энергопотребление (100-200 Вт) сопоставимо с работой компьютера или телевизора. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В отличие от традиционных зарядок, требующих контакта с подставкой, новая система обеспечивает энергией устройства в любой точке комнаты. Для этого гаджеты оснащаются приемником (например, в виде чехла), который преобразует магнитное поле в ток. Однородность поля позволяет с одинаковой эффективностью заряжать смартфоны, ноутбуки, IoT-устройства и даже промышленную технику.Чем больше устройств в комнате, тем выше эффективность системы. Технология подходит для умных домов, складов, офисов и общественных пространств, устраняя необходимость в проводах и индивидуальных зарядках. Разработка особенно актуальна для роботизированных систем и носимой электроники, где постоянный доступ к энергии критически важен.Уровень электромагнитного воздействия в комнате в десятки раз ниже международных норм. Поле локализовано внутри конструкции, исключая влияние на людей. Сейчас зарядка работает только при горизонтальном положении устройств, но ученые планируют добавить мультиполяризацию для гибкости использования. Как отмечают разработчики, технология адаптируется под любые помещения, открывая путь к массовому внедрению.