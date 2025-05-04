В России создали систему для дистанционной беспроводной зарядки гаджетов

Александр


Ученые из университета ИТМО разработали инновационную комнату, позволяющую заряжать неограниченное количество устройств одновременно. Технология основана на объемном резонаторе с катушками Гельмгольца, генерирующими магнитное поле частотой 1 МГц. Помещение размером 4×4×2,5 м безопасно для человека, а энергопотребление (100-200 Вт) сопоставимо с работой компьютера или телевизора.

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В отличие от традиционных зарядок, требующих контакта с подставкой, новая система обеспечивает энергией устройства в любой точке комнаты. Для этого гаджеты оснащаются приемником (например, в виде чехла), который преобразует магнитное поле в ток. Однородность поля позволяет с одинаковой эффективностью заряжать смартфоны, ноутбуки, IoT-устройства и даже промышленную технику.

Чем больше устройств в комнате, тем выше эффективность системы. Технология подходит для умных домов, складов, офисов и общественных пространств, устраняя необходимость в проводах и индивидуальных зарядках. Разработка особенно актуальна для роботизированных систем и носимой электроники, где постоянный доступ к энергии критически важен.

Уровень электромагнитного воздействия в комнате в десятки раз ниже международных норм. Поле локализовано внутри конструкции, исключая влияние на людей. Сейчас зарядка работает только при горизонтальном положении устройств, но ученые планируют добавить мультиполяризацию для гибкости использования. Как отмечают разработчики, технология адаптируется под любые помещения, открывая путь к массовому внедрению.
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Комментарии

+6
AID_000281.1d5042e796b348a6b871ff7f01ce225f.1236
Такие технологии вроде проходят тестовую апробацию в течении нескольких лет, не? Как новые лекарства приборы и тд Но может сейчас всё уже быстро происходит и по другому ))
4 мая 2025 в 19:27
#
+4555
Gabriel AID_000281.1d5042e796b348a6b871ff7f01ce225f.1236
Все зависит от сферы для которой ее разрабатывают.
Если это технологии которые подразумевают использование с участием человека, то будет тест на живых
Организмах, а если использование будет для подзарядки автономных роботизированных систем то тесты не обязательны. Просто будет табличка «опасная зона с ограниченным временем пребывания»
4 мая 2025 в 20:42
#
+6
AID_000281.1d5042e796b348a6b871ff7f01ce225f.1236 Gabriel
Да, понятно, имелось ввиду что утверждение что помещение безопасно для человека не может быть верным в новой технологии вообщем это всё быстрые тексты скорее всего )
4 мая 2025 в 21:24
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