В России создали универсальную операционную систему — для смартфонов, телевизоров и даже автомобилей

«Открытая мобильная платформа» анонсировала выпуск операционной системы «Аврора+». Она представляет собой модификацию «Авроры» и предназначена для использования в устройствах совершенно различных видов.
Изначально «Аврора» создавалась на базе Sailfish OS, которая основана на Linux и является прямым аналогом Android. «Аврора», как и Sailfish OS, предназначается для использования в смартфонах и планшетах.
«Аврора+» — платформа, которую можно адаптировать под гаджеты любого типа. В ближайшие году она будет устанавливаться на телевизоры, инфоразвлекательные системы для автомобилей и роутеры. В перспективе её можно будет адаптировать для других устройств, причём доработкой смогут заниматься разработчики этих устройств. Они смогут гибко настраивать её под свои нужды, добавляя только те возможности, которые им необходимы. Этот подход схож с тем, что использует Google в отношении Android — компания пишут основной код, а сторонние производители дорабатывают его под конкретные устройства.
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