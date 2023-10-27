В России создана операционная система не хуже Android и iOS

Министерство цифрового развития РФ добавило в реестр отечественного ПО операционную систему «Ред ОС М». Она создана на базе AOSP и позволяет без эмулятора запускать приложения, созданные для Android.
AOSP — открытая платформа, которую могут свободно использовать разработчики софта и производители устройств. По сути это Android без встроенных сервисов Google. Генеральный директор «Ред софт» Максим Анисимов рассказал изданию CNews, что в «Ред ОС М» используется часть наработок AOSP, а также собственный код, написанный инженерами компании.
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Благодаря использованию AOSP в качестве основы, на «Ред ОС М» можно устанавливать и запускать почти любые приложения и игры для Android. Другая российская операционная система, «Аврора», так не умеет: разработчикам приходится адаптировать приложения для неё, перенося их с Android, или запускать через эмулятор (со всеми свойственными этому методу недостатками). В «Ред ОС М» встроен магазин приложений RuStore, в котором начитывается около 10 тысяч наименований — он заменяет собой «Play Маркет».
Включение «Ред ОС М» в реестр отечественного софта означает, что российские госучреждения и компании с госучастием смогут приобретать устройства с этой операционной системой через госзакупки, и такие гаджеты будут иметь повышенный приоритет перед теми, в которых используются зарубежные операционные системы. В планах компании «Ред софт» — найти производителей, желающих установить «Ред ОС М» на выпускаемые устройства. По оценке компании, в ближайшие годы число пользователей «Ред ОС М» в России и других странах СНГ может достичь 50 миллионов.