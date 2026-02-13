Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В России станет ещё меньше брендовой одежды и обуви

Александр

Фото freepik

Росаккредитация аннулировала не менее десяти сертификатов соответствия на оригинальную продукцию Adidas, включая обувь и одежду. Теперь мультибрендовые магазины в России лишились права продавать товары этой торговой марки. В случае нарушения продавцам грозят штрафы, конфискация продукции и приостановка деятельности. Подобные меры в перспективе могут затронуть и другие западные бренды, такие как Nike, Reebok и Puma.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Adidas официально покинул российский рынок в марте 2022 года, однако поставки продолжались по схемам параллельного импорта, в основном через казахстанский офис Adidas. Именно там оформлялись сертификаты соответствия, которые импортёры впоследствии предъявляли на таможне. Ужесточение правил произошло на фоне увеличения числа поддельных документов на продукцию, ввозимую из стран ЕАЭС. Контролирующие органы усилили требования к подтверждению подлинности товаров.

Первой под новые правила проверки попал интернет-магазин Lamoda. При проверке очередной поставки таможня запросила оригиналы сертификатов соответствия и протоколы исследований, а не получив запрашиваемые документы, направила обращение в Росаккредитацию с требованием приостановить действие документов о подлинности товаров. В пресс-службе Lamoda подтвердили факт аннулирования части сертификатов, однако уточнили, что проблема затронула лишь незначительную долю от общего объёма ввозимой продукции. Компания заявила, что отслеживает изменения в нормативных требованиях, поддерживает контакты с профильными регуляторами и выполняет требования законодательства.

Для западных брендов, ушедших с российского рынка, получение сертификатов в странах ЕАЭС было единственным легальным способом продолжать продажи в РФ. Без этих документов ввоз и реализация их товаров запрещены. Наказание для магазинов и продавцов на маркетплейсах предусматривает не только штрафы и конфискацию, но и блокировку их аккаунтов на торговых площадках. В случае выявления подделки предусмотрена уголовная ответственность.

Обновлено:

В Росаккредитации опровергли запрет параллельного импорта в Россию продукции под брендом Adidas. Речь идет о блокировке лишь отдельных партий по причине непредоставления разрешительных документов.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Оплатили покупку картой, а кэшбэка нет? Вот что нужно знать об МСС и скрытых хитростях банков и магазинов
Телевизор за 1% от цены: уфимец бросил вызов маркетплейсу и победил
В российских магазинах обнаружились перекрашенные жёсткие диски. Лютая паль, но вернуть проблематично

Рекомендации

Рекомендации

Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android
В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение
На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде
Samsung Galaxy Buds 4 Pro получат новый дизайн. Флагманские наушники уже засветились в One UI 8.5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4341
kardigan
Адидас в СССР был брендовым, а сейчас просто один из многих, кто гонит ширпотреб.
Да и кому нужен шильдик вполне могут воспользоваться услугами искусных мастеров их китая!
час назад в 14:54
#
YABLOKOFON
+404
YABLOKOFON
Правильно ничего ходить в брендах недружественных стран ждём лапти производства северной Кореи

ГОЙДА!!!
час назад в 15:23
#