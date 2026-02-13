В России станет ещё меньше брендовой одежды и обуви

Фото freepik
Росаккредитация аннулировала не менее десяти сертификатов соответствия на оригинальную продукцию Adidas, включая обувь и одежду. Теперь мультибрендовые магазины в России лишились права продавать товары этой торговой марки. В случае нарушения продавцам грозят штрафы, конфискация продукции и приостановка деятельности. Подобные меры в перспективе могут затронуть и другие западные бренды, такие как Nike, Reebok и Puma.
Первой под новые правила проверки попал интернет-магазин Lamoda. При проверке очередной поставки таможня запросила оригиналы сертификатов соответствия и протоколы исследований, а не получив запрашиваемые документы, направила обращение в Росаккредитацию с требованием приостановить действие документов о подлинности товаров. В пресс-службе Lamoda подтвердили факт аннулирования части сертификатов, однако уточнили, что проблема затронула лишь незначительную долю от общего объёма ввозимой продукции. Компания заявила, что отслеживает изменения в нормативных требованиях, поддерживает контакты с профильными регуляторами и выполняет требования законодательства.
Для западных брендов, ушедших с российского рынка, получение сертификатов в странах ЕАЭС было единственным легальным способом продолжать продажи в РФ. Без этих документов ввоз и реализация их товаров запрещены. Наказание для магазинов и продавцов на маркетплейсах предусматривает не только штрафы и конфискацию, но и блокировку их аккаунтов на торговых площадках. В случае выявления подделки предусмотрена уголовная ответственность.
В Росаккредитации опровергли запрет параллельного импорта в Россию продукции под брендом Adidas. Речь идет о блокировке лишь отдельных партий по причине непредоставления разрешительных документов.