В стране станет гораздо больше интернета в 2023 году



Минцифры озвучило планы по развитию интернета в России в следующем году. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ пообещало, что в 2023 году интернет наконец проведут в отдаленные населенные пункты. Речь идет преимущественно о поселках с населением от 100 до 500 человек.



«Подводим итоги голосования за подключение населенных пунктов к интернету в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства". 1 800 сел и деревень, набравших наибольшее количество голосов, подключат к сети в 2023 году», — сообщение Минцифры.

Голосование проходило с 12 октября по 26 ноября, и ярке всего в нём засветилась Башкирия — регион оставил 43,7 тысяч голосов по почте и 38,1 тысяч на «Госуслугах». Далее в порядке уменьшения идут Краснодарский край с 25,5 тысячами голосов, Челябинская область с 21,5 тысячами и Татарстан с 19,3 тысячами голосов.



К слову, после недавнего заседания Госкомиссии по связи (ГКРЧ), мобильных операторов обязали предоставить график покрытия населенных пунктов и автодорог связью LTE. К 2025 году связь должна появиться во всех поселках с населением свыше 1000 человек, а к 2032 году — на всех федеральных трассах.