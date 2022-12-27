Интернет Россия

В стране станет гораздо больше интернета в 2023 году

Олег

LTE


Минцифры озвучило планы по развитию интернета в России в следующем году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ пообещало, что в 2023 году интернет наконец проведут в отдаленные населенные пункты. Речь идет преимущественно о поселках с населением от 100 до 500 человек.
«Подводим итоги голосования за подключение населенных пунктов к интернету в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства". 1 800 сел и деревень, набравших наибольшее количество голосов, подключат к сети в 2023 году», — сообщение Минцифры. 
Голосование проходило с 12 октября по 26 ноября, и ярке всего в нём засветилась Башкирия — регион оставил 43,7 тысяч голосов по почте и 38,1 тысяч на «Госуслугах». Далее в порядке уменьшения идут Краснодарский край с 25,5 тысячами голосов, Челябинская область с 21,5 тысячами и Татарстан с 19,3 тысячами голосов.

К слову, после недавнего заседания Госкомиссии по связи (ГКРЧ), мобильных операторов обязали предоставить график покрытия населенных пунктов и автодорог связью LTE. К 2025 году связь должна появиться во всех поселках с населением свыше 1000 человек, а к 2032 году — на всех федеральных трассах. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

EDD
+188
EDD
Ахах. Первая новость: в связи с уходом ключевых поставщиков телекоммуникационного оборудования ожидаются проблемы со связью. Вторая новость: ожидается "гораздо больше интернета". Количество в ущерб качеству?
44 минуты назад
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