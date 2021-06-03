В России набирает популярность стартап «Код Памяти», который предлагает размещать на надгробии QR-код вместо фотографий и надписей об умершем человеке. Журналисты выяснили, что количество желающих воспользоваться сервисом быстро растет.
Суть в том, что теперь есть возможность вообще не делать гравировку на надгробии — достаточно разместить заранее сгенерированный QR-код. Пользователь, который наведет камеру на него, увидит специальную страничку в сети, на которой может размещаться любая информация об умершем — биография, фотографии, аудио- и видеозаписи, текст с воспоминаниями и так далее. Такую услугу предлагают всё больше ритуальных агентств и компаний, при этом оформить целевую страницу необходимо самим родственникам умершего человека.
По сути, можно создать просто аккаунт в соцсети или обычный одностраничный сайт в интернете и сгенерировать код для перехода на него. Роль стартапа «Кода Памяти» состоит в том, что они предоставляют родным усопшего отдельную страницу на своём специализированном ресурсе, оформляют её в зависимости от пожеланий заказчиков и предоставляют готовый QR-код в ритуальную фирму. Нанести его можно различными способами — самый простой это наклейка, но можно сделать и гравировку или печать. Кроме того, стартап отвечает за сохранность этих данных в сети — они утверждают, что информация будет храниться там «многие годы». Вопрос сводится к тому, как долго будет оплачиваться хостинг с размещенной на нём страничкой — либо это делает «Код Памяти», либо сами родственники, если они создали сайт самостоятельно. Второй вариант может быть даже практичнее.
Представители сервиса сообщили, что на данный момент их услугами воспользовались для оформления надгробий более чем 4 тысяч умерших. С одной стороны, появление QR-кодов на могилах в наше время высоких технологий было лишь вопросом времени. Но, пожалуй, подобная услуга еще довольно долго будет вызывать непонимание или даже возмущение людей со стороны, поскольку вносит перемены в трагическую, очень чувствительную и очень личную сферу жизни. А как вы относитесь к такого рода «цифровизации»?
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Можно сделать ссылку на страничку памяти.
Просто прохожие смогут узнать, что это был за человек, а родственники (например, на Пасху) поностальгировать.