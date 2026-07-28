В России стартовал предзаказ HUAWEI Pura 90s

В российском сетевом ритейле открылся предзаказ на новые флагманские смартфоны серии HUAWEI Pura 90s, а также стартовали продажи беспроводных наушников HUAWEI FreeClip 2 S. Покупателям уже доступны все конфигурации устройств, а до 31 июля действуют специальные скидки.Главной особенностью HUAWEI Pura 90s Pro Max стала продвинутая система камер. Смартфон получил телеобъектив на 200 Мп с крупным сенсором, поддержкой аппаратной обработки RAW и возможностью съемки с 20-кратным зумом. Дополняют его основная камера на 50 Мп с сенсором RYYB, ультраширокоугольный модуль на 40 Мп и фронтальная камера на 13 Мп. Производитель также обновил систему обработки изображений XMAGE второго поколения, которая обеспечивает более точную цветопередачу и расширенный цветовой охват.Экран защищен фирменным стеклом Kunlun Glass, которое уменьшает количество бликов до 70%, повышает читаемость изображения на солнце и лучше противостоит царапинам. Смартфоны также получили набор ИИ-функций для работы с фотографиями, включая автоматическое построение композиции, удаление бликов, перемещение объектов на снимках и обновленного голосового помощника Celia. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт у Pura 90s Pro и 100 Вт у версии Pro Max.Вместе со смартфонами в продажу поступили и HUAWEI FreeClip 2 S. Новинка сохранила открытую конструкцию, но получила обновленный дизайн с облегченной С-образной формой из гипоаллергенного жидкого силикона и металлическим эффектом покрытия. Зарядный кейс стал на 20% вместительнее и получил новое глянцевое оформление. Производитель обещает комфортную посадку, качественную передачу голоса и чистое звучание при повседневном использовании.Старшая модель HUAWEI Pura 90s Pro Max представлена в пудрово-розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом и графитово-черном цветах. HUAWEI Pura 90s Pro доступен в розово-зеленом, оранжевом, белом и черном исполнении. Стоимость устройств начинается от 64 990 рублей за версию HUAWEI Pura 90s Pro с 12/256 ГБ, а минимальная конфигурация HUAWEI Pura 90s Pro Max с 12/256 ГБ оценена в 84 990 рублей. Наушники HUAWEI FreeClip 2 S доступны в глубоком синем и космическом серебристом цветах по цене 22 990 рублей.