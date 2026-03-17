В России стартовали предзаказы на HUAWEI MateBook GT

Сеть «М.Видео» официально объявила о начале предзаказа на ноутбук HUAWEI MateBook GT 14. Это флагманская модель, рассчитанная на пользователей с высокими требованиями к производительности и качеству экрана.

HUAWEI MateBook GT 14 (U7/1Т/32Гб) — 119 999 рублей. В период с 17 марта по 23 марта при покупке ноутбука пользователи получат в подарок планшет MatePad SE 6+128WIFI или монитор HUAWEI MateView SE.

HUAWEI MateBook GT 14 (U5/1Т /32Гб) —109 999 рублей. В период с 17 марта по 23 марта при покупке ноутбука пользователи получат в подарок планшет MatePad SE 6+128WIFI или монитор HUAWEI MateView SE.

HUAWEI MateBook GT 14 (U5/1Т /16 Гб) — 99 999 рублей. В период с 17 марта по 23 марта при покупке ноутбука пользователи получат в подарок MatePad SE 6+128WIFI или монитор HUAWEI MateView SE.

HUAWEI MateBook GT 14 оснащен 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K и широким цветовым охватом. Частота обновления экрана достигает 144 Гц, а пиковая яркость — 1000 нит, что позволяет устройству чётко отображать детали и сохранять точность изображения при различном уровне освещения.Ноутбук получил процессор Intel Core Ultra 7 и Ultra 5. Расчётная тепловая мощность процессора (TDP) составляет до 75 Вт в стандартном режиме и достигает 115 Вт в режиме «Турбо», что дает возможность ноутбуку работать с ресурсоёмкими приложениями, включая задачи обработки графики, видео и инженерные расчёты.HUAWEI MateBook GT 14 получил логотип HUAWEI с эффектом подсветки, который виден с расстояния до 3 м. Корпус ноутбука выполнен из алюминиевого сплава. Вес устройства составляет 1,49 кг, толщина — 15,3 мм. Модель представлена в космическом сером цвете и оснащена 16/32 ГБ оперативной памяти.На корпусе есть порты USB-A, HDMI, USB-C и слот для SD-карт. Стабильную работу HUAWEI MateBook GT 14 при высокой нагрузке поддерживает система охлаждения с двумя вентиляторами Shark Fin, прямоточной конструкцией отвода воздуха и графеновыми элементами теплопроводности. Такая конструкция способствует быстрому отводу тепла и поддерживает производительность.Устройство оснащено батареей 70 Вт*ч , которая обеспечивает до 15 часов работы без подзарядки.Стоимость новинок в М.Видео: