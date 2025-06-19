В России стартовали продажи Kia Cerato отечественной сборки. Неужели вернулись в 2021?

Фото: KiaСогласно источнику, автомобиль Kia Cerato продается как новый без пробега, год сборки указан — 2025. Судя по данным из электронного ПТС, машина собрана в Калининграде, а приложенные фотографии демонстрируют авто 4 поколения, то есть дорестайлинговый вариант, который производился в РФ до 2022 года.
Автодилер из Санкт-Петербурга выставил на продажу южнокорейский седан российской сборки. Об этом пишет Auto.ru.
Автодилер из Санкт-Петербурга выставил на продажу южнокорейский седан российской сборки. Об этом пишет Auto.ru.
К покупке доступны несколько версий Kia Cerato: с мотором 128 либо 150 «лошадей», а также МКПП либо АКПП на выбор. Документы на них выданы в Калининграде в конце мая фирмой «Эллада Интертрейд», которая также заявлена их изготовителем. На самом деле она входит в «Автотор» и ранее была официальным сборщиком машин Kia в РФ до того, как бренд ушел из нашей страны.
Любопытно, что год сборки указан свежий, а сами машины четырехлетней итерации. Предположительно, седаны Kia Cerato дособрали на прежних мощностях из имеющихся комплектующих и комплектов, так что возвращения бренда, похоже, не случилось. За авто хотят 2 879 000 и 3 099 000 рублей соответственно.