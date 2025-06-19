В России стартовали продажи Kia Cerato отечественной сборки. Неужели вернулись в 2021?

Олег

Фото: Kia

Фото: Kia

Автодилер из Санкт-Петербурга выставил на продажу южнокорейский седан российской сборки. Об этом пишет Auto.ru.

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Согласно источнику, автомобиль Kia Cerato продается как новый без пробега, год сборки указан — 2025. Судя по данным из электронного ПТС, машина собрана в Калининграде, а приложенные фотографии демонстрируют авто 4 поколения, то есть дорестайлинговый вариант, который производился в РФ до 2022 года.

К покупке доступны несколько версий Kia Cerato: с мотором 128 либо 150 «лошадей», а также МКПП либо АКПП на выбор. Документы на них выданы в Калининграде в конце мая фирмой «Эллада Интертрейд», которая также заявлена их изготовителем. На самом деле она входит в «Автотор» и ранее была официальным сборщиком машин Kia в РФ до того, как бренд ушел из нашей страны.

Любопытно, что год сборки указан свежий, а сами машины четырехлетней итерации. Предположительно, седаны Kia Cerato дособрали на прежних мощностях из имеющихся комплектующих и комплектов, так что возвращения бренда, похоже, не случилось. За авто хотят 2 879 000 и 3 099 000 рублей соответственно. 

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Источник:
Auto.ru
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Комментарии

tellurian
+2456
tellurian
Новость в тему:

Kia планирует вернуться на российский рынок в 2026 году и выйти на продажи в 100 тысяч автомобилей в год за три года. Однако машины будут поставляться из Китая и Казахстана с полной уплатой утилизационного сбора и без промсубсидий, что резко поднимает цены — например, Picanto обойдётся в ₽1,5 млн, а Sorento — в ₽6,9 млн. При этом компания рассчитывает на сеть из 120 дилеров.
2 часа назад в 19:21
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Volnorez Uraganov
+87
Volnorez Uraganov
Что то вот подумалось , что из подобных цен на автомобиль типа соренто за 7 лямов , вскоре до народа дойдет , что как то совсем недорого они продают свою недвижимость , это получается что продав квартиру допустим не в Москве а километрах в 50 от кольцевой , допустим это будет двушка , то денег даже на какой то соренто не хватит))) , из этого следует такой вывод а не слишком ли быстро я бегу как в том анекдоте, то есть не стоит ли умножить сумму продажи недвижимости раза в два-три , ну а че новостроек все равно на всех не хватит , к тому же строить щас стали сильно меньше , вообщем народ вдруг начнет осознавать , что недолжна квартира стоить меньше машины) , причем ведь это и Москвы касается, если сравнивать стоимость не какого то соренто а пусть будет к примеру меседес gle или лексус gx или Lx , бмв х5 или х7 , вообщем думаю не только мне такие мысли приходят в голову , ведь у дураков как говорится мысли сходятся)))
39 минут назад
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