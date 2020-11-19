Не ретвить. Это на завтра. pic.twitter.com/0SHPec0hEb — Max Zareckiy (@shaikhulud) November 18, 2020

М.Видео перенес мою PS5 на неопределенный срок pic.twitter.com/j1AyrrJpXg — Mikhail Shevkun (@MWorldII) November 18, 2020

Отменил предзаказ. Пошли они все нахер с таким отношением. — Супер Санечек (@antonkukalev) November 18, 2020

Начнём игру.#PS5 уже в продаже в России 🎉 pic.twitter.com/ehSqcnM9DB — PlayStation Россия (@PlayStationRU) November 19, 2020

Sony, вы там с ума не посходили? Блогерам всем заслали, предоплату взяли, доставить вовремя? Забыли?

Молодцы, как всегда всё через одно место. — Steve Smith (@shokoladkin555) November 19, 2020

А вы, ребят, явно с усиленным лобовым бронированием. Так поиздеваться над собственной аудиторией - это надо постараться. Безумцы, не иначе :D — Toisen (@FollowToisen) November 19, 2020







Сегодня в России начались продажи PlayStation 5 — на неделю позже, чем в США, Японии, Канаде и ряде других стран. Покупатели в соцсетях негодуют, поскольку первая партия консолей следующего поколения от Sony разошлась по предзаказам, а из-за проблем с поставками некоторые ритейлеры переносят сроки выдачи.Напомним, PS5 доступна в двух версиях — цифровая без дисковода за 37 999 рублей и с приводом для дисков за 46 999 рублей. Ранее Sony предупреждала о дефиците консолей из-за высокого спроса.Компания столкнулась со шквалом негодования в социальных сетях от покупателей, оформивших предварительные заказы. Всё дело в том, что некоторые ритейлеры начали переносить сроки выдачи новинок, а из-за этого геймеры не получат свою консоль в день релиза. В первую очередь жалуются на «М.Видео», «Эльдорадо» и Ozon. Задерживаются в основном цифровые версии.На самом деле странно, что в этой ситуации молчит официальный аккаунт PlayStation Россия, а отдуваются только ритейлеры. В ответах ко всем твитам о старте продаж множество недовольных реплаев с упоминанием задержек поставок, переносов сроков доставки и подколы на тему, что «все российские консоли разошлись блогерам».Нам остается лишь посочувствовать всем покупателям, кто сегодня не получит свой долгожданный предзаказ по тем или иным причинам. Рекомендуем набраться терпения — рано или поздно некстген от Sony доедет.