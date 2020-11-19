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Сегодня в России начались продажи PlayStation 5 — на неделю позже, чем в США, Японии, Канаде и ряде других стран. Покупатели в соцсетях негодуют, поскольку первая партия консолей следующего поколения от Sony разошлась по предзаказам, а из-за проблем с поставками некоторые ритейлеры переносят сроки выдачи.

Напомним, PS5 доступна в двух версиях — цифровая без дисковода за 37 999 рублей и с приводом для дисков за 46 999 рублей. Ранее Sony предупреждала о дефиците консолей из-за высокого спроса.

Компания столкнулась со шквалом негодования в социальных сетях от покупателей, оформивших предварительные заказы. Всё дело в том, что некоторые ритейлеры начали переносить сроки выдачи новинок, а из-за этого геймеры не получат свою консоль в день релиза. В первую очередь жалуются на «М.Видео», «Эльдорадо» и Ozon. Задерживаются в основном цифровые версии.

На самом деле странно, что в этой ситуации молчит официальный аккаунт PlayStation Россия, а отдуваются только ритейлеры. В ответах ко всем твитам о старте продаж множество недовольных реплаев с упоминанием задержек поставок, переносов сроков доставки и подколы на тему, что «все российские консоли разошлись блогерам».

Нам остается лишь посочувствовать всем покупателям, кто сегодня не получит свой долгожданный предзаказ по тем или иным причинам. Рекомендуем набраться терпения — рано или поздно некстген от Sony доедет.


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