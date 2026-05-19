В России стартовали продажи realme 16 5G с зеркалом на основной камере

Бренд realme официально запустил в России новый realme 16 5G. Главной особенностью смартфона стало первое в индустрии селфи-зеркало, встроенное прямо в блок основных камер. Оно позволяет видеть себя при съемке на тыльный модуль, а кольцевая подсветка Aura Ring помогает делать более качественные автопортреты даже при плохом освещении.За фото в realme 16 5G отвечают две камеры по 50 Мп: основной сенсор Sony IMX852 с OIS и фронталка для селфи и видеозвонков. Компания также делает ставку на ИИ-функции. Смартфон получил инструменты AI StyleMe, AI LightMe и AI Instant Clip для автоматической обработки фото и создания коротких роликов для соцсетей. Есть управление жестами, голосовой таймер и режим Vibe Master Mode с пресетами цветокоррекции. Всё это дополняется AMOLED-дисплеем на 6,57 дюйма с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4200 нит и очень тонкими рамками.При этом смартфон оказался удивительно компактным для своего класса. Внутри установлен аккумулятор на 7000 мАч, но вес устройства составляет всего 183 г при толщине 8,1 мм. Заявлена быстрая зарядка на 60 Вт. Смартфон заряжается до 50% за 30 минут, а полный цикл занимает 74 минуты. Также есть обходная зарядка для игр и функция реверсивной зарядки.За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 6400 Turbo в паре с системой охлаждения AirFlow и испарительной камерой площадью 6050 мм². Работает смартфон на realme UI 7.0 с новым движком Flux Engine, который ускоряет отклик системы и делает интерфейс плавнее.Отдельно realme акцентирует внимание на защите устройства. Смартфон получил сертификации IP66, IP68, IP69 и IP69K, поэтому не боится пыли, воды и даже струй горячей воды под давлением. Корпус выполнен в новом дизайне с эффектом северного сияния и градиентной текстурой на задней панели.В России realme 16 5G доступен в белом и чёрном цветах. Версия на 8/256 ГБ оценена в 32 999 рублей. До 28 июня покупатели также смогут получить realme Watch 5 всего за 1 рубль в составе комплекта, но их количество ограничено.