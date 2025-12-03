В России стартует производство свежего бюджетного электрокара Evolute

Фото: Dongfeng
В Липецке начинается производство бюджетного электромобиля под брендом Evolute взамен устаревшей модели. Об этом пишут «Китайские автомобили».
На замену ему придет новый седан, скорее всего, на базе более свежего китайского Dongfeng Aeolus E70 Pro 2022 модельного года. Название останется либо тем же (i-Pro) либо сменится на i-Joy. Седан E70 Pro отличается дизайном передней части (оптикой, бампером), при этом внутри машина мало чем отличается от предшественника.
Фото: Autohome
В базе машина оснащена ABS, ESC, TCR, системой контроля давления в шинах, ISOFIX, системой помощи при старте в гору, навигацией, бесключевым доступом, климат-контролем, электрорегулировкой и обогревом зеркал заднего вида. На борту один электромотор 150-163 л.с. с максимальной скоростью 150 км/ч и запасом хода 401 / 433 км в зависимости от емкости АКБ.
Ценник пока неизвестен, но есть предположения. Электрокар «АмберАвто А5», полностью копирующий «железо» Dongfeng Aeolus E70 Pro, стоит сейчас 3,15-3,35 млн рублей, из которых можно вычесть 925 тысяч госсубсидии. Вероятно, новый Evolute будет стоить сопоставимых денег.