В России стартует производство свежего бюджетного электрокара Evolute



Фото: Dongfeng



В Липецке начинается производство бюджетного электромобиля под брендом Evolute взамен устаревшей модели. Об этом пишут «Китайские автомобили».

Согласно источнику, предыдущий Evolute i-Pro выпускался с сентября 2022 по октябрь 2025 года и был построен на базе «старичка» Dongfeng Aeolus E70 2019 модельного года, который в свою очередь в первой итерации восходит к седану Nissan 2005-го.На замену ему придет новый седан, скорее всего, на базе более свежего китайского Dongfeng Aeolus E70 Pro 2022 модельного года. Название останется либо тем же (i-Pro) либо сменится на i-Joy. Седан E70 Pro отличается дизайном передней части (оптикой, бампером), при этом внутри машина мало чем отличается от предшественника.В базе машина оснащена ABS, ESC, TCR, системой контроля давления в шинах, ISOFIX, системой помощи при старте в гору, навигацией, бесключевым доступом, климат-контролем, электрорегулировкой и обогревом зеркал заднего вида. На борту один электромотор 150-163 л.с. с максимальной скоростью 150 км/ч и запасом хода 401 / 433 км в зависимости от емкости АКБ.Ценник пока неизвестен, но есть предположения. Электрокар «АмберАвто А5», полностью копирующий «железо» Dongfeng Aeolus E70 Pro, стоит сейчас 3,15-3,35 млн рублей, из которых можно вычесть 925 тысяч госсубсидии. Вероятно, новый Evolute будет стоить сопоставимых денег.