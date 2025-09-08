В России стартует производство «Волги» нового поколения. Наконец забудем про «китайцев»?

Олег

Фото: АО ПЛА

Фото: АО ПЛА

В течение полугода в России возобновится производство автомобилей под маркой «Волга». Об этом пишет Quto со ссылкой на официальные источники.

Согласно источнику, планы по развитию российского автопрома раскрыл первый вице-премьер Денис Мантуров. Он сообщил, что «к весне» стартуют первые этапы сборки автомобилей под возрожденной маркой «Волга». Точных сроков чиновник не назвал.

Производить машины нового поколения будет частная компания АО «Производство легковых автомобилей» в Нижнем Новгороде. Мантурову уже демонстрировали предсерийные образцы «Волги» на базе китайских Changan в 2024 году, однако, по слухам, китайский бренд отказался от сотрудничества. Сейчас АО ПЛА нашло нового партнера, имя которого не раскрывается. Источник полагает, что он тоже из Китая.

Напомним, что последним массовым автомобилем под брендом «Волга» был седан Siber, который производился с 2008 по 2010 год. Он был создан на базе моделей Chrysler и Dodge начала 2000-х. Машина оснащалась мотором 2,4 литра и была конструктивно адаптирована для российских дорог. Производство было прекращено осенью 2010 года из-за убыточности и низкого спроса. 

Источник:
Quto
Комментарии

EDD
+883
EDD
А про китайца то ты как забудешь, если на китайце, с шильдиком Волги, будешь ездить?😂
Вчера в 17:21
#
EDD
+883
EDD EDD
К гадалке не ходи, китайским партнёром, будет Hongqi.
Вчера в 17:24
#
+647
den3221
Ведут переговоры с geely! Ипортозамещение!) Все запретить, а потом китайщину под шильдиком сделанным в китае продавать как собственное изделие.
Вчера в 17:32
#
+96
olegvl2 den3221
Эти динозавры по другому не умеют…
Вчера в 18:21
#
YABLOKOFON
+340
YABLOKOFON den3221
Ещё и цену задрать выше оригинала без шильдика «Волга»
48 минут назад
#
Digital Persona
+396
Digital Persona
Вообще начало правильное, китайцы так же делали. А вот потом нужно продолжение — научится компоненты делать самим, сначала копии, потом улучшенные версии. А не тупо гонять корпуса и годами переставлять шильдики, ничему не учась.
Вчера в 18:25
#
tellurian
+2616
tellurian Digital Persona
Для этого нужны клиенты, рынки сбыта. Масштаб.
У населения денег нет, у государства на это толк нет. Рынков сбыта нет. Кроме России везде доступны любые марки. Налогов и пошлин там тоже меньше. Ещё санкции на работу.
Вчера в 20:45
#