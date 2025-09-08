В России стартует производство «Волги» нового поколения. Наконец забудем про «китайцев»?

Фото: АО ПЛАСогласно источнику, планы по развитию российского автопрома раскрыл первый вице-премьер Денис Мантуров. Он сообщил, что «к весне» стартуют первые этапы сборки автомобилей под возрожденной маркой «Волга». Точных сроков чиновник не назвал.
В течение полугода в России возобновится производство автомобилей под маркой «Волга». Об этом пишет Quto со ссылкой на официальные источники.
В течение полугода в России возобновится производство автомобилей под маркой «Волга». Об этом пишет Quto со ссылкой на официальные источники.
Производить машины нового поколения будет частная компания АО «Производство легковых автомобилей» в Нижнем Новгороде. Мантурову уже демонстрировали предсерийные образцы «Волги» на базе китайских Changan в 2024 году, однако, по слухам, китайский бренд отказался от сотрудничества. Сейчас АО ПЛА нашло нового партнера, имя которого не раскрывается. Источник полагает, что он тоже из Китая.
Напомним, что последним массовым автомобилем под брендом «Волга» был седан Siber, который производился с 2008 по 2010 год. Он был создан на базе моделей Chrysler и Dodge начала 2000-х. Машина оснащалась мотором 2,4 литра и была конструктивно адаптирована для российских дорог. Производство было прекращено осенью 2010 года из-за убыточности и низкого спроса.