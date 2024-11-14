В России стартуют продажи realme GT 7 Pro — IP69, Snapdragon 8 Elite и монструозная батарея 6500 mAh

Компания realme объявляет о старте продаж своей новинки — флагманского смартфона GT 7 Pro с добротными характеристиками и красивым дизайном. Устройство можно будет купить с 26 ноября 2024 года.

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