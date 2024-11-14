В России стартуют продажи realme GT 7 Pro — IP69, Snapdragon 8 Elite и монструозная батарея 6500 mAh

Олег


Компания realme объявляет о старте продаж своей новинки — флагманского смартфона GT 7 Pro с добротными характеристиками и красивым дизайном. Устройство можно будет купить с 26 ноября 2024 года.

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В основе новинки лежит самый новый 3-нм восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который фактически является серией Gen 4. Максимальная его частота составляет 4,32 ГГц, а за графику отвечает Adreno 830. Всё это работает в тандеме с ОЗУ LPDDR5X и быстрым современным накопителем UFS 4.0. Объем памяти пока не раскрывается, но уже известно, что в Antutu смартфон набирает более 3 млн баллов. Впрочем, о полезности бенчмарков мы ранее уже рассуждали.

Среди других фишек realme GT 7 Pro — защита от пыли и влаги по стандарту IP69, ультразвуковой сканер отпечатка пальца, встроенный в экран и новый режим подводной съемки. Управлять ею можно будет с помощью механических кнопок на корпусе и сканера отпечатка, который работает под водой. Пиковая яркость дисплея заявлена на запредельном уровне в 6500 нит; звучит настолько фантастически, что требует проверки. Яркость по всей площади в авторежиме составит до 2000 нит. За долгую работу без розетки отвечает аккумулятор емкостью 6500 mAh. 

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