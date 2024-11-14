В России стартуют продажи realme GT 7 Pro — IP69, Snapdragon 8 Elite и монструозная батарея 6500 mAh

Компания realme объявляет о старте продаж своей новинки — флагманского смартфона GT 7 Pro с добротными характеристиками и красивым дизайном. Устройство можно будет купить с 26 ноября 2024 года.
Среди других фишек realme GT 7 Pro — защита от пыли и влаги по стандарту IP69, ультразвуковой сканер отпечатка пальца, встроенный в экран и новый режим подводной съемки. Управлять ею можно будет с помощью механических кнопок на корпусе и сканера отпечатка, который работает под водой. Пиковая яркость дисплея заявлена на запредельном уровне в 6500 нит; звучит настолько фантастически, что требует проверки. Яркость по всей площади в авторежиме составит до 2000 нит. За долгую работу без розетки отвечает аккумулятор емкостью 6500 mAh.