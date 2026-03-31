В России тестируют «белый список» на домашнем интернете?

На юге России начался тест системы «белого списка» сайтов для домашнего интернета, предполагает «Код Дурова». По сведениям издания, один из местных операторов в Ростове-на-Дону ввёл ограничения, при которых пользователям доступны только сервисы, включённые в специальный перечень. Жительница города сообщила, что у неё не работают зарубежные сайты и сервисы, в том числе Telegram, при этом VPN не помогает обойти ограничения. Российские ресурсы, напротив, продолжают функционировать как обычно.

Автоответчик технической поддержки провайдера информирует абонентов о проблемах в Южном федеральном округе, связанных с внешним воздействием на магистральные каналы вышестоящего оператора связи. В сообщении на своём сайте компания ссылается на DDoS-атаки, которые приводят к перебоям и замедлению работы интернет-сервисов.В середине марта в ряде СМИ появилась информация о том, что московские провайдеры домашнего интернета начали внедрять систему «белых списков»: специалисты якобы получили задачу запустить аналог системы, уже действующей на мобильных сетях. Целью называлось обеспечение доступа к базовым сервисам в случае отключения проводного интернета. Министерство цифрового развития выступило с официальным опровержением этой информации, ведомство назвало фейком информацию о грядущих ограничениях на фиксированных сетях. В Минцифры пояснили, что «белые списки» используются для мобильного интернета при угрозах атак беспилотников.В «белый список» входит около 120 сайтов и мобильных приложений, вычислительные мощности которых расположены на территории России. Среди них — соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, портал «Госуслуги», мессенджер Max, сервисы «Яндекса», а также ресурсы банков, операторов связи и органов власти.