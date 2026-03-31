Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В России тестируют «белый список» на домашнем интернете?

Александр

Фото freepik

На юге России начался тест системы «белого списка» сайтов для домашнего интернета, предполагает «Код Дурова». По сведениям издания, один из местных операторов в Ростове-на-Дону ввёл ограничения, при которых пользователям доступны только сервисы, включённые в специальный перечень. Жительница города сообщила, что у неё не работают зарубежные сайты и сервисы, в том числе Telegram, при этом VPN не помогает обойти ограничения. Российские ресурсы, напротив, продолжают функционировать как обычно.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Автоответчик технической поддержки провайдера информирует абонентов о проблемах в Южном федеральном округе, связанных с внешним воздействием на магистральные каналы вышестоящего оператора связи. В сообщении на своём сайте компания ссылается на DDoS-атаки, которые приводят к перебоям и замедлению работы интернет-сервисов.

В середине марта в ряде СМИ появилась информация о том, что московские провайдеры домашнего интернета начали внедрять систему «белых списков»: специалисты якобы получили задачу запустить аналог системы, уже действующей на мобильных сетях. Целью называлось обеспечение доступа к базовым сервисам в случае отключения проводного интернета. Министерство цифрового развития выступило с официальным опровержением этой информации, ведомство назвало фейком информацию о грядущих ограничениях на фиксированных сетях. В Минцифры пояснили, что «белые списки» используются для мобильного интернета при угрозах атак беспилотников.

В «белый список» входит около 120 сайтов и мобильных приложений, вычислительные мощности которых расположены на территории России. Среди них — соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, портал «Госуслуги», мессенджер Max, сервисы «Яндекса», а также ресурсы банков, операторов связи и органов власти.
-4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4392
Всё, что заканчивается на com и так практически уже не работает. Сейчас прорабатывают схему и заблокируют маршрутизатор . Всё это дело времени, так что песни о бессмертных впн всерьёз уже воспринимать не стоит
Вчера в 15:06
#
+402
ubivec78
ну от мобильных белых списков, уже рабочее решение изобрели. так что и от этого возможно тоже лекарство найдётся)) ну разве что совсем всё наглухо забанят. но тогда остатки международного бизнеса пострадают.
Вчера в 17:47
#
YABLOKOFON
+471
Рабочие мобильные решения за счет арендованого пула белых списков и работают
Вчера в 21:18
#

Читайте также