В России умерли все популярные аниме-сервисы. Анимешники остались без мультиков

Фархад



Пользователи сети массово жалуются на проблемы с доступом к популярным сайтам с аниме-контентом на территории России.

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Перебои наблюдаются в работе порталов Jut-su, AnimeGO, Animedia Online и YummiAnime. Все они представляют собой библиотеки с аниме. Примечательно, что первые жалобы поступили ещё в 16:45 по московскому времени. Видимо, сегодня фанатам «Дандадана» и «Боруто» придётся искать альтернативные источники.



С чем связаны проблемы, пока неясно.
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Источник:
DownDetector
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