В России умерли все популярные аниме-сервисы. Анимешники остались без мультиков







Пользователи сети массово жалуются на проблемы с доступом к популярным сайтам с аниме-контентом на территории России. Пользователи сети массово жалуются на проблемы с доступом к популярным сайтам с аниме-контентом на территории России. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Перебои наблюдаются в работе порталов Jut-su, AnimeGO, Animedia Online и YummiAnime. Все они представляют собой библиотеки с аниме. Примечательно, что первые жалобы поступили ещё в 16:45 по московскому времени. Видимо, сегодня фанатам «Дандадана» и «Боруто» придётся искать альтернативные источники.С чем связаны проблемы, пока неясно.