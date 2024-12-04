В России умерли все популярные аниме-сервисы. Анимешники остались без мультиков
Фархад Усманов
—
Пользователи сети массово жалуются на проблемы с доступом к популярным сайтам с аниме-контентом на территории России.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides
Перебои наблюдаются в работе порталов Jut-su, AnimeGO, Animedia Online и YummiAnime. Все они представляют собой библиотеки с аниме. Примечательно, что первые жалобы поступили ещё в 16:45 по московскому времени. Видимо, сегодня фанатам «Дандадана» и «Боруто» придётся искать альтернативные источники.