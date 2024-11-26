В России упала половина интернета. Не работают операторы, банки, супермаркеты

В России наблюдаются массовые сбои в самых разных онлайн-сервисах. Нестабильно работают сайты, сервера и приложения телеком-компаний, маркетплейсов, супермаркетов, а также соцсетей и мессенджеров.

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