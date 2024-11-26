В России упала половина интернета. Не работают операторы, банки, супермаркеты

В России наблюдаются массовые сбои в самых разных онлайн-сервисах. Нестабильно работают сайты, сервера и приложения телеком-компаний, маркетплейсов, супермаркетов, а также соцсетей и мессенджеров.
Что касается соцсетей, то по разным источникам проблемы фиксируются в работе ВКонтакте, Telegram и ряда других сайтов. Пострадали даже госструктуры: детекторы сбоев обозначают неисправность сети МВД, сайта госзакупок и «Госуслуг».
Причины массового сбоя пока неизвестны. Ни Роскомнадзор, ни представители онлайн-сервисов не давали публичных комментариев. Судя по всему, сбои начались примерно в 11-12 часов дня МСК.
UPD: комментарий Мегафона
Сбоев федерального уровня мы не фиксируем, сеть работает штатно. Наблюдаются временные сложности в Мурманской области: в результате обрыва линии связи, в отдельных районах возможны временные перебои с сервисом передачи данных, для поддержания связи на этом участке уже подключен резервный канал.