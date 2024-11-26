В России упала половина интернета. Не работают операторы, банки, супермаркеты

Олег


В России наблюдаются массовые сбои в самых разных онлайн-сервисах. Нестабильно работают сайты, сервера и приложения телеком-компаний, маркетплейсов, супермаркетов, а также соцсетей и мессенджеров.

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Судя по сайту, отслеживающему сбои рунета, прямо сейчас проблемы наблюдаются у МТС, Мегафона, билайна, YOTA и Т-мобайла. В сетях Ростелекома пользователи не могут воспользоваться ни телевидением, ни сотовой связью, ни интернетом. Абоненты МТС и Мегафона жалуются на недоступность сети, особенно в дальневосточных регионах. Сайты «Пятерочки» и «Лэтуаль» также оказались в зоне поражения.



Что касается соцсетей, то по разным источникам проблемы фиксируются в работе ВКонтакте, Telegram и ряда других сайтов. Пострадали даже госструктуры: детекторы сбоев обозначают неисправность сети МВД, сайта госзакупок и «Госуслуг».



Причины массового сбоя пока неизвестны. Ни Роскомнадзор, ни представители онлайн-сервисов не давали публичных комментариев. Судя по всему, сбои начались примерно в 11-12 часов дня МСК. 

UPD: комментарий Мегафона

Сбоев федерального уровня мы не фиксируем, сеть работает штатно. Наблюдаются временные сложности в Мурманской области: в результате обрыва линии связи, в отдельных районах возможны временные перебои с сервисом передачи данных, для поддержания связи на этом участке уже подключен резервный канал.        

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Комментарии

tellurian
+2074
tellurian
Это всё учения РКН.
Сегодня в 17:37
#
+5
trump12 tellurian
Ну здравствуй, дружище😂
Сегодня в 17:58
#
tellurian
+2074
tellurian trump12
И тебе не хворать! 🤝
Сегодня в 18:05
#
tellurian
+2074
tellurian
У меня на работе оператор РТК всё работают прекрасно. Москва
Мобильный МТС работает.
Сегодня в 17:38
#

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