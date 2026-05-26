В России упростят пополнение карт — в любом банкомате без комиссии

Банк России опубликовал проект указания, согласно которому россияне смогут пополнять свои банковские счета наличными через банкоматы любого банка-участника «Системы быстрых платежей» (СБП) без взимания комиссии. Для таких операций регулятор устанавливает лимиты: не более 25 тысяч рублей за одну транзакцию, 50 тысяч рублей в течение суток и 200 тысяч рублей в календарный месяц. Новая норма должна вступить в силу с 1 октября 2026 года. Проект указания опубликован на официальном сайте регулятора, а предложения и замечания по нему принимаются до 8 июня 2026 года.Кроме того, Центробанк планирует обязать системно значимые кредитные организации предоставить своим клиентам-физическим лицам возможность получать через СБП трансграничные переводы от других физлиц. Эта норма должна начать действовать с 1 апреля 2027 года, причём банки, включённые в перечень системно значимых после вступления документа в силу, получат девять месяцев на подключение услуги. Для кредитных организаций с универсальной лицензией срок внедрения продлён до 1 октября 2027 года. С той же даты крупнейшие банки обяжут предоставить клиентам возможность оплачивать госпошлины, штрафы и налоги через СБП на портале «Госуслуги», сайтах ведомств и в местах обслуживания бюджетными организациями.В перечень системно значимых банков, на которые распространяются новые требования, в настоящее время входят 12 банков: «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-Банк», «Газпромбанк», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк», «Московский кредитный банк», «Дом.РФ», «ЮниКредит Банк», «Райффайзенбанк» и «Т-Банк».