Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В России усложнили ввоз товаров Apple, LG, Nike и других крупных брендов

Александр

Фото freepik

В России замедлится параллельный импорт продукции крупнейших международных брендов из-за тех же проблем, что и с Adidas. Причиной стало аннулирование сертификатов соответствия, оформленных через органы по сертификации стран Евразийского экономического союза. Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) приостановила признание документов структур в Казахстане, Армении и Киргизии, через которые импортёры оформляли значительную часть деклараций для ввоза товаров в Россию.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Хотя сами органы продолжают работать на территории своих стран, выданные ими документы потребуется обновлять для возобновления поставок в Российскую Федерацию. Под удар попала электроника Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Bosch и Philips, автозапчасти для машин Volkswagen, Toyota и Nissan, а также одежда и обувь Nike, Puma и Under Armour. Под угрозой аннуляции находятся сертификаты и декларации соответствия примерно на 16 тысяч товаров.

Это не означает, что параллельный импорт полностью остановится. Поставки продолжаются через другие каналы, включая органы сертификации в Белоруссии и альтернативные структуры ЕАЭС. Однако переоформление документов по выпавшим лабораториям потребует дополнительного времени и неизбежно усложнит логистические цепочки, что может привести к задержкам поставок и росту цен.

Схема работает следующим образом: члены ЕАЭС формально признают сертификаты друг друга, но национальные регуляторы имеют право приостановить действие документов конкретных органов при наличии претензий к проверкам продукции. В данном случае Росаккредитация воспользовалась этим механизмом, что для импортёров обернулось новыми бюрократическими процедурами.

Параллельный импорт действует в России с мая 2022 года как механизм ввоза оригинальных товаров зарубежных брендов без разрешения правообладателей. В 2025 году Минпромторг анонсировал реформу, направленную на постепенное сокращение перечня товаров, разрешённых к ввозу по этой схеме. За девять месяцев 2024 года объём параллельного импорта составил 45 миллиардов рублей, а в 2025 году снизился до 33-35 миллиардов, что эксперты связывают с успехами импортозамещения и увеличением поставок из дружественных стран.

-4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В автосалоны РФ привезли первую двутопливную Lada Vesta CNG
Плюсы и минусы Lada Iskra по сравнению с китайскими авто
Российские водители распробовали новый способ продажи авто и массово переходят на него

Рекомендации

Рекомендации

На смену электросамокатам приходит новая беда, и она хуже прежней. Встречайте на тротуарах
iOS 26.2 преобразит ваш iPhone
Можно, но зачем: «АвтоВАЗ» мемно ответил на самые больные вопросы о своих машинах
Релиз iOS 26.2 изменит ваш iPhone, и это не шутка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии