В России усложнили ввоз товаров Apple, LG, Nike и других крупных брендов

Фото freepik
В России замедлится параллельный импорт продукции крупнейших международных брендов из-за тех же проблем, что и с Adidas. Причиной стало аннулирование сертификатов соответствия, оформленных через органы по сертификации стран Евразийского экономического союза. Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) приостановила признание документов структур в Казахстане, Армении и Киргизии, через которые импортёры оформляли значительную часть деклараций для ввоза товаров в Россию.
Это не означает, что параллельный импорт полностью остановится. Поставки продолжаются через другие каналы, включая органы сертификации в Белоруссии и альтернативные структуры ЕАЭС. Однако переоформление документов по выпавшим лабораториям потребует дополнительного времени и неизбежно усложнит логистические цепочки, что может привести к задержкам поставок и росту цен.
Схема работает следующим образом: члены ЕАЭС формально признают сертификаты друг друга, но национальные регуляторы имеют право приостановить действие документов конкретных органов при наличии претензий к проверкам продукции. В данном случае Росаккредитация воспользовалась этим механизмом, что для импортёров обернулось новыми бюрократическими процедурами.
Параллельный импорт действует в России с мая 2022 года как механизм ввоза оригинальных товаров зарубежных брендов без разрешения правообладателей. В 2025 году Минпромторг анонсировал реформу, направленную на постепенное сокращение перечня товаров, разрешённых к ввозу по этой схеме. За девять месяцев 2024 года объём параллельного импорта составил 45 миллиардов рублей, а в 2025 году снизился до 33-35 миллиардов, что эксперты связывают с успехами импортозамещения и увеличением поставок из дружественных стран.