В России усложнили ввоз товаров Apple, LG, Nike и других крупных брендов



Фото freepik



В России замедлится параллельный импорт продукции крупнейших международных брендов из-за тех же В России замедлится параллельный импорт продукции крупнейших международных брендов из-за тех же пробле м, что и с Adidas. Причиной стало аннулирование сертификатов соответствия, оформленных через органы по сертификации стран Евразийского экономического союза. Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) приостановила признание документов структур в Казахстане, Армении и Киргизии, через которые импортёры оформляли значительную часть деклараций для ввоза товаров в Россию. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Хотя сами органы продолжают работать на территории своих стран, выданные ими документы потребуется обновлять для возобновления поставок в Российскую Федерацию. Под удар попала электроника Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Bosch и Philips, автозапчасти для машин Volkswagen, Toyota и Nissan, а также одежда и обувь Nike, Puma и Under Armour. Под угрозой аннуляции находятся сертификаты и декларации соответствия примерно на 16 тысяч товаров.Это не означает, что параллельный импорт полностью остановится. Поставки продолжаются через другие каналы, включая органы сертификации в Белоруссии и альтернативные структуры ЕАЭС. Однако переоформление документов по выпавшим лабораториям потребует дополнительного времени и неизбежно усложнит логистические цепочки, что может привести к задержкам поставок и росту цен.Схема работает следующим образом: члены ЕАЭС формально признают сертификаты друг друга, но национальные регуляторы имеют право приостановить действие документов конкретных органов при наличии претензий к проверкам продукции. В данном случае Росаккредитация воспользовалась этим механизмом, что для импортёров обернулось новыми бюрократическими процедурами.Параллельный импорт действует в России с мая 2022 года как механизм ввоза оригинальных товаров зарубежных брендов без разрешения правообладателей. В 2025 году Минпромторг анонсировал реформу, направленную на постепенное сокращение перечня товаров, разрешённых к ввозу по этой схеме. За девять месяцев 2024 года объём параллельного импорта составил 45 миллиардов рублей, а в 2025 году снизился до 33-35 миллиардов, что эксперты связывают с успехами импортозамещения и увеличением поставок из дружественных стран.