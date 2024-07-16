В России усложнят продажу SIM-карт и пополнение счёта

Александр



Как рассказали «Ведомости», Министерство цифрового развития подготовило поправки к закону «О связи», предусматривающие дополнительную идентификацию абонентов сотовых операторов. Документ уже проходит межведомственное согласование и может быть принят Госдумой в начале августа.

Поправки предусматривают обязанность операторов сотовой связи и их партнёров подключиться к Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Абонент, пожелавший приобрести SIM-карту, будет обязан предъявить паспорт, а действительность документа будет проверяться с помощью СМЭВ по базе МВД. За несоблюдение требований продавцу грозит штраф в размере 10 тысяч рублей за каждую SIM-карту, проданную с нарушениями закона.

Поправки также усложнят процесс пополнения счёта мобильного телефона. Если абонент вносит платёж наличными средствами в салоне связи, он обязан предъявить паспорт (который так же будет проверяться через СМЭВ).

По данным Роскомнадзора, в 2023 году 43 миллиона SIM-карт были проданы с нарушениями, в том числе без идентификации абонента. Ведомство считает, что продажа анонимных SIM-карт представляет угрозу для граждан РФ — например, они рискуют стать жертвами телефонных мошенников и лишиться сбережений.
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Комментарии

+62
Slawoc.M
Да да, да)))) все мы знаем для чего это и это даже не близко к мошенникам. Я думаю все поняли
55 минут назад
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SithV
+1685
SithV Slawoc.M
Полицейское государство с гэбистом у руля. Чего ходить вокруг да около? В этом вся проблема; все всё знают, но молчат или говорят какими-то полунамеками. Вот всякие патрушевы и путены начинают считать себя не обслугой гос. аппарата, а, ска, «дворянством»))))))
19 минут назад
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