В России усложнят продажу SIM-карт и пополнение счёта

Как рассказали «Ведомости», Министерство цифрового развития подготовило поправки к закону «О связи», предусматривающие дополнительную идентификацию абонентов сотовых операторов. Документ уже проходит межведомственное согласование и может быть принят Госдумой в начале августа.
Поправки предусматривают обязанность операторов сотовой связи и их партнёров подключиться к Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Абонент, пожелавший приобрести SIM-карту, будет обязан предъявить паспорт, а действительность документа будет проверяться с помощью СМЭВ по базе МВД. За несоблюдение требований продавцу грозит штраф в размере 10 тысяч рублей за каждую SIM-карту, проданную с нарушениями закона.
Поправки также усложнят процесс пополнения счёта мобильного телефона. Если абонент вносит платёж наличными средствами в салоне связи, он обязан предъявить паспорт (который так же будет проверяться через СМЭВ).
По данным Роскомнадзора, в 2023 году 43 миллиона SIM-карт были проданы с нарушениями, в том числе без идентификации абонента. Ведомство считает, что продажа анонимных SIM-карт представляет угрозу для граждан РФ — например, они рискуют стать жертвами телефонных мошенников и лишиться сбережений.
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