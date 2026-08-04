В России утвердили закон о криптовалютах. Что можно и что нельзя?

Президент России Владимир Путин подписал принятый Госдумой в конце июля закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который вводит комплексное регулирование криптовалют. Документ был опубликован на официальном портале правовых актов. Основные положения закона вступят в силу с 1 сентября 2026 года, хотя для некоторых норм предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. Центральный банк России будет осуществлять регулирование и надзор за новой системой.Закон вводит пять категорий участников рынка: криптобиржи, брокеры, управляющие компании, депозитарии и обменники. Он определяет условия допуска к операциям с криптовалютой для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, устанавливает правила хранения, покупки, продажи и обмена криптоактивов, а также регулирует их использование внутри России и во внешнеэкономической деятельности.Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать криптовалюты в пределах лимита до 300 тысяч рублей в год через одного посредника, при этом им будет доступен только наиболее ликвидный набор монет. Квалифицированные инвесторы получат возможность покупать любые криптовалюты без ограничений по сумме, однако обе категории должны будут пройти специальное тестирование. Для обращения криптовалют создаётся инфраструктура, включающая действующие финансовые организации, криптообменники и цифровые депозитарии, реестр которых будет вести Центробанк. Расплачиваться криптовалютой внутри России запрещено — она рассматривается исключительно как инвестиционный актив.К обращению на российских биржах допустят только монеты с высокой капитализацией, ликвидностью и длительной историей ценообразования — в первую очередь Bitcoin, Ethereum и USDT. Экспортёры и импортёры смогут использовать криптовалюту для трансграничных расчётов без ограничений, а резиденты получат право совершать операции с цифровыми активами за рубежом через иностранные банковские счета. Инвесторы также смогут обменивать криптовалюту на ценные бумаги и цифровые инструменты через брокеров и управляющих, в том числе на организованных торгах. О наличии криптовалюты, учитываемой за рубежом, необходимо уведомлять налоговую службу.