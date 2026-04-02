В России ужесточат требования к иностранным маркетплейсам

Совет Федерации подготовил новые требования по локализации зарубежных цифровых платформ в России и направил их в правительство. Сенаторы предлагают обязать иностранные маркетплейсы создавать российские юридические лица с ограничением доли иностранного участия, а также установить для них требования по минимальному уставному капиталу. Эти меры содержатся в документе, подготовленном комитетом Совета Федерации по итогам обсуждения «Стратегии госполитики РФ в области защиты прав потребителей до 2030 года» с участием Минпромторга, Роспотребнадзора, Центробанка и экспертного сообщества.

С начала нашей деятельности в 2025 году мы внедрили систему локализации данных в полном соответствии с российскими правовыми требованиями. Мы неизменно привержены строгому соблюдению российских законов и нормативных актов о защите данных, обеспечивая конфиденциальность и безопасность информации наших российских пользователей. В будущем мы будем продолжать стремиться к более высоким стандартам соблюдения и прозрачности, одновременно поддерживая активную коммуникацию с регулирующими органами, чтобы гарантировать, что все аспекты нашей деятельности соответствуют самым высоким требованиям.

Необходимость ужесточения требований сенаторы связывают с интенсивным ростом трансграничной торговли. По словам сенатора Александра Лутинова, объём трансграничной торговли по итогам 2025 года превысил 430 млрд рублей, а в ближайшие годы может достичь 1 трлн рублей в год. При этом сервисы трансграничной доставки зачастую работают с нарушением базовых требований российского законодательства, что создаёт риски для потребителей — лишает их гарантий качества и безопасности продукции и ограничивает возможность возврата товаров. Кроме того, на электронных площадках действует значительное число нелегальных участников, которые не имеют необходимых лицензий и не зарегистрированы в государственной системе мониторинга оборота маркируемых товаров.Среди дополнительных мер сенаторы предлагают обязать работающий в РФ иностранный бизнес предоставлять отчётность в таможенные и налоговые органы по объёмам и структуре продаж, создавать службы поддержки для российских пользователей и формировать компенсационные (страховые) фонды для защиты интересов потребителей.Участники рынка разделились в оценке предложенных мер. Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев отметил, что ключевые требования по локализации иностранных маркетплейсов уже предусмотрены действующим законодательством: обязанность открывать в РФ филиал или представительство закреплена в законе о деятельности иностранных лиц в интернете, а закон о платформенной экономике распространяет на иностранных операторов свои нормы и механизмы ответственности. В пресс-службе Wildberries также заявили, что существующее регулирование уже обеспечивает необходимый уровень защиты, и новые меры не выглядят обоснованными с практической точки зрения.Ряд других маркетплейсов, напротив, поддержал инициативу. В Lamoda сообщили, что изменения выровняют условия конкуренции и ответственность отечественных и иностранных площадок, повысят налоговую прозрачность и цифровую безопасность, а также защитят покупателей от небезопасных или поддельных товаров.Глава Общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов назвал предложенные меры необходимыми для защиты потребителей и повышения прозрачности рынка. В качестве примера он привёл китайский маркетплейс Poizon, который запустил русскоязычную платформу в РФ, но собирает персональные и платёжные данные граждан без соблюдения требований о локализации баз данных и без включения в реестр операторов персональных данных. По его мнению, отсутствие жёстких требований привело к формированию «серой» модели дистанционной торговли, при которой иностранный оператор получает доступ к персональным данным и финансам потребителей, но уклоняется от исполнения предусмотренных законом обязанностей. Павлов также считает, что в отношении злостных нарушителей одних штрафов недостаточно, и такие площадки следует включать в реестр нарушителей с последующим оперативным ограничением доступа к ним на территории России.Комментарий пресс-службы Poizon: