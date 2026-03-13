В России вернут телефонные будки — теперь с интернетом

Временные отключения мобильной связи и интернета в крупных российских городах могут привести к возвращению уличных таксофонов на новом технологическом уровне. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко («Единая Россия»). В разговоре с ТАСС парламентарий предложил устанавливать в городах таксофоны с выходом в интернет, что позволит гражданам оставаться на связи в периоды ограничений и обеспечит должный уровень безопасности.

Антропенко отметил, что жители приграничных регионов России уже давно живут в условиях ограничений связи, однако в Москве подобные меры воспринимаются сложнее. По его словам, возрождение таксофонов с доступом в сеть могло бы стать решением, помогающим гражданам и бизнесу функционировать в периоды отключения мобильного интернета.Антропенко предлагает вернуться к проверенной временем инфраструктуре, но оснастить её современными технологиями. Предполагается, что таксофоны нового поколения могут работать по защищённым каналам связи и обеспечивать доступ к ограниченному перечню социально значимых ресурсов. Вопрос финансирования и реализации проекта пока не обсуждался.В последние дни в центральных районах Москвы, а также в ряде других крупных городов, включая Санкт-Петербург, наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и голосовой связи. Операторы связи объясняют это внешними ограничениями, связанными с мерами безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что такие меры необходимы и будут действовать ровно столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности граждан.