В России круто подешевела Toyota Camry «на максималках»

Фото: Toyota
Ценник на увеличенную версию Toyota Camry в России существенно снизился. Об этом пишут «Автоновости дня».
Согласно источнику, речь идет о Toyota Avalon — брате-близнеце Camry для китайского рынка. Кузов и база Camry немного длиннее, чем у Avalon, при этом подвеска, платформа и большинство других узлов у них идентичны.
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Фото: Toyota
В России китайский Avalon появился в конце 2022 года — машины ввозили параллельным импортом. Весной ценник на «японца» взлетел до максимума и составил 5 миллионов рублей. Сейчас же он продается от 3 990 000 рублей.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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