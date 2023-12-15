В России круто подешевела Toyota Camry «на максималках»

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Ценник на увеличенную версию Toyota Camry в России существенно снизился. Об этом пишут «Автоновости дня».



Согласно источнику, речь идет о Toyota Avalon — брате-близнеце Camry для китайского рынка. Кузов и база Camry немного длиннее, чем у Avalon, при этом подвеска, платформа и большинство других узлов у них идентичны.



