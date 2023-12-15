В России круто подешевела Toyota Camry «на максималках»

Олег

Avalon
Фото: Toyota


Ценник на увеличенную версию Toyota Camry в России существенно снизился. Об этом пишут «Автоновости дня».

Согласно источнику, речь идет о Toyota Avalon — брате-близнеце Camry для китайского рынка. Кузов и база Camry немного длиннее, чем у Avalon, при этом подвеска, платформа и большинство других узлов у них идентичны.

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Avalon
Фото: Toyota

В России китайский Avalon появился в конце 2022 года — машины ввозили параллельным импортом. Весной ценник на «японца» взлетел до максимума и составил 5 миллионов рублей. Сейчас же он продается от 3 990 000 рублей.

Фото: Toyota
Фото: Toyota

Фото: Toyota
Фото: Toyota

За указанный прайс покупатель получит комплектацию Luxury с 2,5-литровым бензиновым мотором на 209 «лошадей» и классической восьмиступенчатой гидро-АКПП. В числе опций: семь подушек и шторки безопасности, кожаный салон, светодиодная оптика, мультируль, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат, задние парктроники с камерой, беспроводная зарядка, медиасистема с сенсорным дисплеем и многое другое. 

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Источник:
Автоновости дня
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Комментарии

–613
Stylus
круто подешевел, это когда за новую такую же раньше 1.5 просили.
20 минут назад
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Misha Gynin
–71
Misha Gynin
Запчасти на китайский автопром, после снятия модели с производства (что происходит довольно часто), днем с огнем не найдешь, они не выпускают впрок запчасти как европейцы ;)
8 минут назад
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