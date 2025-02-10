Роскомнадзор внезапно заблокировал популярнейший финансовый сайт

Олег

Bestchange


Власти страны заблокировали BestChange — крупный и очень популярный агрегатор для обмена криптовалюты. Об этом сообщает Telegram-канал сервиса.

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BestChange агрегировал предложения и курсы валют самых разных компаний и отдельных контрагентов, позволяя очень быстро, безопасно и удобно обменять криптовалюту. Никаких предупреждений или оповещений владельцам ресурса от властей не поступало — они просто обнаружили блокировку постфактум, как и клиенты.

«К сожалению, РКН заблокировал сайт BestChange на территории РФ. Юристы уже занимаются вопросом разблокировки сайта», — сообщение в Telegram-канале BestChange. 

Любопытно, что это не первая блокировка сервиса в России; однако причины такого решения не называются. Пользователи уже сокрушаются в соцсетях и выражают надежду на обходные пути. Сам ресурс напоминает, что у него есть «зеркало» с 2018 года, а также можно воспользоваться незаблокированной англоязычной версией. 

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