Роскомнадзор внезапно заблокировал популярнейший финансовый сайт

Власти страны заблокировали BestChange — крупный и очень популярный агрегатор для обмена криптовалюты. Об этом сообщает Telegram-канал сервиса.
«К сожалению, РКН заблокировал сайт BestChange на территории РФ. Юристы уже занимаются вопросом разблокировки сайта», — сообщение в Telegram-канале BestChange.
Любопытно, что это не первая блокировка сервиса в России; однако причины такого решения не называются. Пользователи уже сокрушаются в соцсетях и выражают надежду на обходные пути. Сам ресурс напоминает, что у него есть «зеркало» с 2018 года, а также можно воспользоваться незаблокированной англоязычной версией.