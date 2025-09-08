В России вовсю тестируется ещё один полный аналог Apple Pay



Фото freepik



«Т-Банк» начал тестирование бесконтактной оплаты через iPhone с использованием собственного сервиса T-Pay, что стало очередным шагом в обход ограничений экосистемы Apple в России. В опубликованном «Кодом Дурова» видеоролике демонстрируется, как пользователь через виджет на заблокированном экране получает доступ к банковскому приложению с помощью Face ID и осуществляет платёж через терминал «Сбербанка». Технология использует альтернативные механизмы взаимодействия с платежными терминалами (вероятно, модуль Bluetooth, как и в случае с «Вжух» от «Сбербанка»), минуя стандартный протокол Apple Pay.

