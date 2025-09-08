В России вовсю тестируется ещё один полный аналог Apple Pay

Александр


Фото freepik

«Т-Банк» начал тестирование бесконтактной оплаты через iPhone с использованием собственного сервиса T-Pay, что стало очередным шагом в обход ограничений экосистемы Apple в России. В опубликованном «Кодом Дурова» видеоролике демонстрируется, как пользователь через виджет на заблокированном экране получает доступ к банковскому приложению с помощью Face ID и осуществляет платёж через терминал «Сбербанка». Технология использует альтернативные механизмы взаимодействия с платежными терминалами (вероятно, модуль Bluetooth, как и в случае с «Вжух» от «Сбербанка»), минуя стандартный протокол Apple Pay.

В отличие от Android-версии, где оплата через T-Pay уже давно доступна, реализация на iOS требует от пользователя дополнительных шагов — необходимо открыть приложение и подтвердить операцию, тогда как классическая бесконтактная оплата работает даже при заблокированном экране. Банк подтвердил факт тестирования технологии, но не раскрыл технические детали реализации и сроки запуска финальной версии.

Это не первая попытка российских банков организовать бесконтактную оплату на iPhone — в августе 2025 года «Сбербанк» выпустил приложение «Активы Онлайн» с аналогичной функциональностью. Оно было быстро удалено из App Store, но осталось доступным для установки в отделениях банка. Оба решения требуют предоставления доступа к Bluetooth и работают только с совместимыми терминалами.

Комментарии

Aspard
+717
Aspard
Мдя, судя по скорости это не аналог даже близко, 10 секунд, и плюс открывается само приложение, а с интернетом, который сейчас повсеместно блокируют, это вообще жесть.
час назад в 14:23
