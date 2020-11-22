Старт продаж PlayStation 5 по всему миру оказался сумбурным и проблемным. Консоль в большом дефиците и даже те экземпляры, которые есть в наличии, не всегда доходят до покупателей. Иногда их похищают или подменяют более дешёвыми товарами на этапе сортировки и доставки, также известны случаи разграбления фур с консолями.
Некоторые российские ритейлеры были уверены, что консолей хватит всем желающим, поэтому не стали сортировать предзаказы по дате. В результате получилась неразбериха — те, кто заказал PlayStation 5 в числе первых до сих пор не получили её, хотя иногда её доставляют тем, кто совершил покупку намного позже.
Вот как прокомментировала ситуацию пресс-служба «Эльдорадо»:
Изначально сбор данных по предзаказам не учитывал дату оформления заказа, так как мы были уверены, что все доставим в срок. Однако в последний момент ситуация сложилась иначе. Мы не стали формировать новый список, чтобы сосредоточиться на скорости обработки поставок и доставке заказов. Со стороны такой порядок выдачи выглядит нелогичным, согласны, но тем не менее мы нацелены выдать все заказы.
Как и в других странах мира, в России ажиотажный спрос на PlayStation 5. Эти консоли перепродают с большой наценкой на Avito и «Юле». Есть и своя специфика — там же к примеру, можно купить пустую коробку от PlayStation 5 и даже устроить фотосессию на фоне чужой консоли.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru