В России впервые заправили корабль использованным фритюрным маслом из фастфуда



«Газпромнефть» отчиталась о первой в стране заправке морского транспорта топливом на основе растительного масла. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, оператор бункерного бизнеса «Газпромнефти» осуществил первую в РФ заправку корабля судовым топливом на биокомпонентной основе. Тестовая бункеровка состоялась 20 июля в порту Санкт-Петербурга.







Биотоплива с низким углеродным следом сделали из низкосернистого судового топлива вперемешку с отработанным маслом из сети «Вкусно — и точка». Рестораны пообещали отправлять часть масла от картошки фри «Газпромнефти» для создания топлива на натуральной основе.



Сообщается, что отстаивание, фильтрация и термообработка фритюрного масла происходит в России на предприятии «Эковей», а последующее смешение его с судовым топливом осуществляется на терминале «Газпромнефти». Новое биотопливо соответствует регламенту и подхзодит для большинства морских и речных судов.