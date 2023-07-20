В России впервые заправили корабль использованным фритюрным маслом из фастфуда

Олег

Злато


«Газпромнефть» отчиталась о первой в стране заправке морского транспорта топливом на основе растительного масла. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, оператор бункерного бизнеса «Газпромнефти» осуществил первую в РФ заправку корабля судовым топливом на биокомпонентной основе. Тестовая бункеровка состоялась 20 июля в порту Санкт-Петербурга.

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Биотоплива с низким углеродным следом сделали из низкосернистого судового топлива вперемешку с отработанным маслом из сети «Вкусно — и точка». Рестораны пообещали отправлять часть масла от картошки фри «Газпромнефти» для создания топлива на натуральной основе.

Сообщается, что отстаивание, фильтрация и термообработка фритюрного масла происходит в России на предприятии «Эковей», а последующее смешение его с судовым топливом осуществляется на терминале «Газпромнефти». Новое биотопливо соответствует регламенту и подхзодит для большинства морских и речных судов. 

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Источник:
Коммерсантъ
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